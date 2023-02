¿Qué fue de Antonino Parisi, el hermano de Franco?

Vive en Italia, y dijo que quería comprar un banco. A fines de 2021 publicó un paper académico y poco más se sabe del destino del exdecano de la Universidad de Las Américas.

“Estamos al aire, hermano”, dice Franco Parisi. “Hola, hermanito, qué tal”, responde Antonino Parisi con el Coliseo Romano de fondo.

Es 10 de junio de 2021, y en un programa en Facebook que bautizaron Los Parisi saben, “rememorando ese programa tan exitoso que tuvimos en la radio El Conquistador”, presenta Franco.

Esa es una de las últimas apariciones de la dupla Parisi Fernández que hay en internet. Después a Antonino se le pierde el rastro. Franco, en cambio, se convirtió en candidato presidencial virtual desde Alabama, y obtuvo el tercer lugar en las pasadas elecciones. Pero ahora, tras volver a Chile a fines de enero donde se reunió con sus partidarios y dio entrevistas a medios, estaría preparando el camino para una nueva incursión rumbo a La Moneda.

Antonino y Franco fueron una dupla potente al comienzo de la década del 2010. Tenían un programa de radio, aparecían en entrevistas como expertos y asesoraban financieramente a la gente.

Sin embargo, Antonino tuvo problemas con los colegios La Fontaine y Las Américas, por lo cual acusaron que eran perseguidos por la Masonería. También fue formalizado por violencia intrafamiliar en 2013. Y en el video con su hermano en 2021, dice que se volvió a casar con una mujer 30 años menor y cuando empezó a hablar de que su “ex señora lo acusó” injustamente, Franco Parisi lo detiene y le dice: “Hermanito, no entre ahí”.

Sin embargo, existe aún un negocio que uniría a los hermanos. Se trata de Parisi FX, un trading de divisas y derivados que auspició los dos capítulos que alcanzó a durar el programa Los Parisi saben.

Hoy al ingresar a la página de Parisi FX todo es muy confuso. Primero, aparece un aviso que indica: “Esta plataforma de trading no pertenece a la familia Parisi, solo se toma como referencia a los Parisi por los estudios y logros alcanzados en lo financiero. Buscamos reflejar sus enseñanzas por este medio”.

Agencia Uno - Diputada Pamela Jiles Lee También > Pamela Jiles alaba a Franco Parisi: "Es un liderazgo decisivo en el presente y futuro del país"

El siguiente aviso es que Giorgio Parisi ganó el premio Nobel de Física en 2021. No dicen si este científico está vinculado con los Parisi chilenos o no. Al final del sitio indican que esta plataforma de trading está ubicada en las islas caribeñas St. Vincent and the Grenadines.

A renglón seguido, en el apartado “Sobre mí”, detalla: “Los hermanos Parisi han demostrado que sí se le puede ganar al mercado y a la vida”, y enseguida describe que se trata de una empresa con “ejecutivos” con estudios de ingeniería comercial en la Universidad de Valparaíso y un doctorado en Economía y Finanzas en la Universidad Complutense de Madrid, España. Lo que coincide exactamente con el currículum de Antonino Parisi, aunque en la página no lo mencionan.

El resto del video de Facebook es una conversación ecléctica, delirante a ratos y llena de frases, algunas incoherentes y varias groseras. Antonino dice que están a punto de sacar al mercado una tarjeta de débito de Parisi FX - dicha tarjeta no existe ni nunca ha estado en trámite en Chile- y también le dice a Franco que “estoy tratando de convencerte a ti para que te metai la mano al bolsillo y compremos una licencia de banco” en Italia, y rememora su nacionalidad europea. Pero también habla de que les mandaron sicarios a matarlos, que los consejeros del Banco Central son “zánganos” y de un momento a otro, recuerda que Mussolini le regaló el Vaticano a la Iglesia Católica.

Pero también hace comentarios racistas y homofóbicos contra los chinos, indios, afrodescendientes, y homosexuales .“No se dice eso, hermanito”, le corrige Franco a veces. En un momento le dice Antonino a Franco: “A ti te inventaron que abusaste de una cabra chica de 35 años”, en relación a denuncias de comportamiento sexual inadecuado que habría cometido Franco cuando era profesor universitario en EEUU. El ex candidato presidencial solo se ríe incómodo en el vídeo y cambia de tema.

Antonino fue candidato a diputado en Antofagasta en 2017 por el partido Democracia Regional Patagónica (DRP) en el pacto Coalición Regionalista Verde. Sacó 5.513 votos, es decir, el 3,4%, pero no fue electo.

En cuanto a registros académicos, una de las últimas publicaciones del exdecano de la Universidad de Las Américas se titulaba “Predictor alternativo del precio de los activos financieros. El caso de la plata y el oro” de diciembre de 2021, junto a los académicos José Ignacio Martínez, Luis Améstica y César Gurrola.

No existe una forma directa de comunicarse con Antonino Parisi. Este medio lo intentó por medio del Partido de la Gente, sin éxito