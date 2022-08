Camila Vallejo: "Es ideal no cometer errores, pero no somos robots"

La ministra Secretaria General de Gobierno reconoce que fue una semana difícil tras las desafortunadas declaraciones de los ministros de Interior y Segpres, Izkia Siches y Giorgio Jackson. Sobre la polémica salida de Matías del Río del programa Estado Nacional de TVN, niega cualquier intervención desde el gobierno.

"Sí, tuve una comunicación con él”. Camila Vallejos Dowling (34 años, PC, geógrafa), ministra de la Secretaría General de Gobierno, reconoció que habló durante la semana con el periodista Matías del Río, conductor de Estado Nacional de TVN y protagonista de uno de los episodios más complejos del canal estatal de los últimos años.

Un episodio que puso en duda la autonomía del canal público, tuvo en las cuerdas al gobierno por acusaciones de intervencionismo y censura, todo eso a un mes de que se plebiscite el texto constitucional, en una semana plagada de errores de todo tipo en el gobierno.

Todo partió con un comentario en Twitter de la directora Nivia Palma: se quejó del desequilibrio a favor de la opción Rechazo en el panel del programa televisivo. Acto seguido, se supo que la Dirección de Prensa había decidido sacar a Matías del Río de la conducción del espacio. Surgieron los comentarios de una eventual censura y la polémica ardió. Al final de la semana la estación envió un comunicado reconociendo “un error” e informó que el periodista volvía a la conducción de Estado Nacional.

En esta entrevista, la ministra de la Segegob habló de la funesta semana, de los cinco meses de gobierno y de lo que resta de la administración Boric en los distintos escenarios, tanto de si se aprueba el nuevo texto constitucional como de si se rechaza. Y sobre Matías del Río, señala: “Tuve una conversación con él, fue una conversación humana, personal, porque efectivamente lamento mucho el tono del debate. Tenemos que cuidar mucho al canal y a las personas que trabajan ahí”.

-¿Influyó esa conversación en la decisión de reintegrarlo al programa Estado Nacional?

-Nooo, no. Fue una conversación humana, una conversación compleja, pero fue humana.

-¿Cuál fue la verdadera razón por la que quisieron sacar a Matías del Río de Estado Nacional?

-Eso tienen que preguntárselo al directorio de TVN.

-Pero se dijo que querían protegerlo...

-Es que yo no tengo información de eso. Es una decisión que toma TVN, entiendo que del equipo de Prensa, como apareció en el comunicado, si mal no recuerdo, pero no es una definición ni nuestra ni del gobierno, ni nada por el estilo.

-¿Cómo lo evalúan como gobierno?

-Creo que es lamentable el tono que ha tenido el debate. En eso comparto lo que dice la declaración de TVN. Nosotros, de verdad, sentimos que el debate llegó a un nivel que, al final, le termina haciendo daño a TVN, y a Televisión Nacional tenemos que protegerlo todos y todas. El valor de TVN es su autonomía, su pluralismo, y creo que toda esta discusión de comentaristas de lado y lado, de la política, como “sí, es que hay que intervenir TVN o se está interviniendo TVN”, pone en duda la legitimidad de su equipo, de su profesionalismo, de su independencia, eso es muy dañino.

Pero también es importante destacar, en el marco de la declaración, que ésta cierra tajantemente cualquier tipo de intervención, censura, u operación política, que es un poco también lo que lamentablemente se instaló.

-¿Ustedes nunca llamaron a TVN?

-¿Llamadas? No. Y hoy día también apareció en un medio en particular que replicó otro, una mentira total y absoluta por donde se le mire: una supuesta llamada al senador Insulza, que no ha existido, nunca existió.

La ministra agrega: “Es importante que podamos hablar de TVN, de sus avances, de cómo sigue contribuyendo más y mejor a nuestra democracia, porque tiene un rol público relevante, y no sobre este tipo de situaciones.

-¿Pero usted llama a Andrea Fresard? ¿Tiene reuniones periódicas con ella?

-Las rendiciones de cuentas se dan en el Congreso Nacional, y la última vez que vi a Andrea fue en el Congreso, para la primera cuenta pública de la gestión de los periodos anteriores.

-¿Y qué rol cumplió este ministerio en la decisión que se conoció este viernes 5 de agosto, en que se revirtió la salida de Matías del Río de Estado Nacional?

-Perdón, pero me sorprende la pregunta. Esas definiciones las adopta el directorio y a partir de eso saca una declaración.

-¿Ustedes no jugaron ningún rol en esa decisión final?

-No, y no nos corresponde jugar ningún rol en esa decisión final, porque son decisiones que da el directorio, con todos los miembros que son de distinto sector, distintas miradas, y toman una posición y comunican esa posición.

-¿Conoce a Matías del Río?

-Conozco a Matías del Río, porque de hecho me ha entrevistado, nos hemos encontrado en los programas, yo tengo una buena relación con Matías, cada vez que nos hemos visto, muy profesional.

-¿Y qué opinión tiene de él como profesional?

-Creo que es un buen aporte, y la verdad es que lamento el tono de la conversación que se dio, porque siento que es injusto cómo se han planteado los términos de la conversación pública para el canal, para él mismo, para nuestro Ministerio. No le hace bien a TVN ni a sus equipos.

-Ministra, ¿por qué si esto es un tema que está solamente radicado en el directorio de TVN, donde este ministerio no tuvo injerencia, es usted la que sale a hablar de este tema y no la directora del canal?

-Porque yo creo que ha habido una instrumentalización política de esto. Y me parece muy lamentable que se instale que nosotros definimos una salida de un periodista de un programa, cuando es una decisión que toma un equipo de profesionales. Entonces, pone en cuestión no solamente nuestro compromiso con un canal que es autónomo, que es plural, sino las definiciones y el profesionalismo de los propios equipos internos.

-¿Instrumentalización de quién?

-O sea es evidente que han habido afirmaciones sobre intervencionismo cuando no ha habido ni intención, ni jamás nunca se nos pasaría por la cabeza eso. Todo lo que hemos hecho ha sido para poder superar la lógica del cuoteo político en las nominaciones, buscar perfiles que, más allá de su militancia, tengan trayectoria, experiencia, y que aporten al canal público.

Guitarras y orquestas

-¿Cómo evalúa las declaraciones del ministro Jackson esta semana en una conversación en Twitch?

-…Conozco al ministro Jackson hace mucho tiempo y él fue honesto al decir que no fue su intención poner en un desvalor a otras generaciones.

-Pero fue justamente lo que dijo.

-Pero inmediatamente salió a señalar lo que quiso decir, y pidió disculpas. Y eso fue bastante bien recibido en algunos parlamentarios de la Cámara y en otros no, obviamente. Además hay que ver los hechos. Tenemos un gobierno donde conviven distintas generaciones y distintas militancias, y si construimos este gobierno es porque comprendemos que es importante no solo el diálogo intergeneracional, sino que el empuje de un proyecto político transformador que es compartido por distintas generaciones.

-Da la impresión ministra que, no sé si por inexperiencia o porque este gobierno habla desde plataformas donde no hablaban en otras administraciones, que hay veces en que no se toma el peso a que por muy de nicho que sea la audiencia, los mensajes se amplifican.

-Llevamos más de 10 años en esto.

-Pero primera vez que son gobierno.

-Efectivamente otra cosa es con guitarra, pero esto no es solo una guitarra, es una orquesta que hay que manejar. Y que hay que dirigir y tiene que estar cada uno de los instrumentos, la trompeta, el saxo, el cello, el violín, afinado y sonando bien. No es una tarea fácil obviamente.

Y cada declaración que uno da, independiente de toda la experiencia que tenemos, muy expuestos a la opinión pública, impactan. Yo les pregunto a los ministros y a los subsecretarios, ¿qué es lo que queremos decir? ¿qué es lo que queremos transmitir? El ministro dijo, yo no quise transmitir eso, y claro, había una conversación más apolítica, entre comillas, y habló de valores en vez de proyectos políticos.

-¿Existen conversaciones apolíticas?

-Evidentemente, al final no.

Pedir disculpas

-Los errores pueden costar caros previo al plebiscito. ¿Qué responsabilidad tiene el ministro Jackson si gana el Rechazo?

-Creo que es la ciudadanía la que determina su propia reflexión sobre cómo va a votar y cuál va a ser la mejor opción para el presente y futuro de nuestro país. No pienso que por una u otra declaración del ministro Jackson la gente se va a ir por el Rechazo. La gente es mucho más inteligente y va a saber tomar sus propias definiciones en torno a algo que es mucho más relevante que la declaración de una persona, sea cual sea. Evidentemente, no contribuye a la gestión del gobierno, él mismo lo ha asumido y expresado así y ha pedido disculpas. Y cada día tiene su afán.

-¿Está bien evaluado?

-Cuenta con el respaldo y la confianza y creemos que es un ministro con muchas capacidades que tiene una importante trayectoria política y liderazgo, no solo en su sector del Frente Amplio, sino que para distintas generaciones. El ideal es no cometer errores, pero no somos robots, somos seres humanos. Lo relevante para nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad de las comunicaciones es hablarle a la ciudadanía no solo de los dichos sino que de los hechos, de qué estamos haciendo como gobierno.

-Pero en los hechos uno ve la gestión del ministro Jackson, tampoco ha logrado aunar a la coalición de gobierno en torno a ciertos proyectos de ley. No solo está cuestionado por sus dichos.

-Hemos tenido importantes avances legislativos. Sé que a veces se ponen al centro las dificultades y los proyectos que no han alcanzado los votos, pero hemos sacado adelante el acuerdo de Escazú, el salario minimo, estamos avanzando en varios proyectos de ley, no solo los presentados por el gobierno sino que con las urgencias a otras mociones parlamentarias.

-Pero en esos dos proyectos, precisamente se ha visto liderazgo de otras carteras.

-Todos los proyectos legislativos tienen responsabilidades sectoriales, pero en todos participa Segpres, que es la que ordena y lleva la agenda legislativa. Y hay que considerar que no tenemos mayoría en el Congreso, tenemos 90 diputados y diputadas nuevas, con un proceso constituyente, una situación inflacionaria y problemas de seguridad. Es una gestión política muy desafiante. No nos consideramos ni estamos siendo perfectos. Hemos cometido errores, pero las dificultades también son bien importantes y creo que le estamos poniendo harto pecho a las balas.

“Pulir el engranaje”

-¿Qué evaluación hay de la gestión de la ministra Siches desde este ministerio, tras la desafortunada frase de “se pegaron en la cabeza” a los parlamentarios?

-Yo les transmito a ministros y subsecretarios, que a lo mejor no están tan acostumbrados a la exposición pública, a lidiar con prensa o con redes sociales, que consideren la importancia, porque esto también es parte de la gestión política. Creo que todos estos meses y lo que ha pasado ha servido para ir aceitando más la máquina y haciendo pulir el engranaje del Ministerio del Interior. El despliegue de ese ministerio en materia de recursos y financiamiento, de las presentaciones de la agenda, ha ido mejorando muchísimo y creo que estas dificultades y errores han servido.

-Usted está entre las ministras mejor evaluadas, pero al mismo tiempo su cartera es la encargada de las comunicaciones del gobierno, donde están los principales errores. ¿Hace un mea culpa?

-Sabíamos que al llegar a este ministerio una de las tareas, como decían algunos, era apagar incendios Estamos permanentemente viendo dónde mejorar la labor de los equipos, porque el gobierno no son solo ministros y ministras, sino además subsecretarias y subsecretarios, jefes de división. Tenemos siempre orientaciones, capacitaciones, coaching. Estamos permanentemente haciendo que los ministros y los equipos mejoren en sus herramientas. Pero claro, errar es humano y siempre hay que estar dispuesto a que pasen estas cosas y preguntarle a las personas qué quisieron decir, cómo aclaramos, cómo resolvemos.

-En lo que llevan de gobierno, han salido a disculparse 16 veces. ¿Hay cierta hidalguía o inexperiencia?

-Cuando se cometen errores nuestros ministros piden disculpas. A veces no estamos acostumbrados a eso con autoridades pasadas. Se hablaba de las “piñericosas” y eran humor, pero hoy día si se produjeran esas declaraciones… el país ha cambiado y quizás no se verían con tanto sentido de humor. Lo importante es evitar al máximo cometer más errores. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda que es importantísima de acciones que estamos haciendo. Somos gobierno y creo que estamos gobernando con cuestiones concretas que a veces se invisibilizan por ese tipo de situaciones.

Post 4 de septiembre

-¿Qué va a pasar después del 4 de septiembre? ¿Si gana el Apruebo, por ejemplo?

-En caso que gane el Apruebo, tenemos una gran tarea de implementación. No es que lleguemos a implementar todas las medidas transitorias de un momento a otro. Tenemos que ordenar ese proceso para que haya una implementación gradual y responsable y que se transite de la propuesta antigua, del texto de la Constitución del 80, al texto nuevo. Y sumado a eso, obviamente todas las mejoras y perfecciones que haya que hacer, como disipar dudas de interpretaciones que pueda haber, tarea en la que va a participar el gobierno pero también el Congreso.

El Congreso también tiene que aprobar las disposiciones legales. Hay que considerar también que la ciudadanía por primera vez va a tener iniciativas de reforma constitucional sin tener que pasar por el Congreso. Entonces, es evidente que esto va a seguir discutiéndose y no nos queremos adelantar mucho, el Presidente algo dijo por ejemplo sobre los Sistemas de Justicia, respecto de poder denominarlos como Poder Judicial, pero estamos como recogiendo propuestas y miradas, y sin lugar a dudas aunque el gobierno presente o no presente propuestas, los parlamentarios tienen iniciativa en materia de reforma constitucional.

-Su partido (PC) ¿está abierto a cambios?

-En esto soy muy clara. No soy vocera del PC, el presidente del PC es quien representa la voz del partido, nosotros como gobierno tenemos disposición y las declaraciones del presidente (del PC) también en ese caso han demostrado disposición, por lo que hemos visto, pero no me corresponde hablar del PC.

-Y si gana el Rechazo, el gobierno ha adelantado que va a liderar un proceso de aglutinar una serie de cambios para hacer una nueva propuesta.

- Esa es nuestra posición. Tenemos la convicción plena de que hay que respetar el plebiscito de entrada, en el sentido de que hubo un mandato mayoritario de superar la Constitución vigente y avanzar hacia una Nueva Constitución. Y creemos también en el respeto de que esta propuesta sea redactada por personas exclusivamente electas para aquello y no sea una convención mixta, sino que haya representantes cuyo único fin sea eso. Y hay cosas, por ejemplo, que para nosotros son importantes, donde no se puede renunciar, donde no se puede retroceder. La paridad, por ejemplo. Son cosas que han sido ejemplo para el mundo.

-¿Y la presencia de pueblos originarios?

-Por cierto también.

-¿Y en la misma proporción que en la Convención Constituyente?

- Para eso hubo una discusión que tuvo un acuerdo.

-¿Y van a debatir la proporción?

- Toda propuesta va a ser debatida, porque va a requerir una reforma que pase por el Congreso. Hay que sacar el fantasma de que estas cosas son impuestas, porque no es así. Nosotros tenemos reglas establecidas donde para habilitar este nuevo proceso, de ganar el Rechazo, se requiere una reforma y eso se discute.

-¿Qué rol jugará el ministro Jackson en esto? Porque antes de sus dichos de la “superioridad moral”, él estaba perfilándose como un rol clave en este tránsito. ¿Quién va a liderar este proceso de aglutinar el acuerdo ahora? ¿El Presidente Boric? ¿Usted?

-Yo creo que todo hoy en día tiene su afán. Insisto en que el ministro Jackson tiene un liderazgo y a pesar de los momentos difíciles, hemos visto cómo la ministra del Interior ha logrado sobreponerse a los momentos críticos y está desplegando una agenda importantísima en materia de seguridad. Con alta inversión, temas de infraestructura, de control de armas, con el tema de la migración, en fin. O sea hemos logrado desarticular bandas de crimen organizado, entonces ojo con esa determinación tan categórica de que él no puede liderar ninguna discusión más. Es un ministro de Estado, que tiene una cartera importante, empujando proyectos e iniciativas legislativas que avanzan en el Congreso.

Ahora, respecto al tema constitucional, lo que nosotros hemos solicitado en el caso de las coaliciones oficialistas es que ojalá puedan conversar y llegar a posiciones comunes en torno a cómo avanzar, porque eso tiene un correlato también en las votaciones futuras del Congreso. Mientras las coaliciones oficialistas tengan más acuerdo, más se va a poder cumplir la implementación de esas adecuaciones, modificaciones, mejoras. Y nosotros vamos a estar, obviamente, acompañando todo ese proceso como gobierno.

-Ministra, ¿un triunfo del Rechazo es un fracaso de este gobierno?

-Yo no lo vería así. Yo creo que sí es importante insistir en que la profundidad de algunas propuestas programáticas se ven enfrentadas a las limitaciones vigentes de la Constitución del 80 porque mientras no se cambie con una futura nueva propuesta en un nuevo proceso constituyente, vamos a funcionar con la Constitución vigente, del 80. No nos quedamos sin Constitución y en ese tránsito, en ese período, nosotros vamos a estar gobernando y empujando nuestro programa. No es que tengamos que renunciar a un programa, lo vamos a seguir empujando porque tenemos que seguir gobernando y cumpliendo con un mandato, pero efectivamente nos enfrentamos a los mismos requerimientos de quórum o de algunos opositores que vayan a querer llevar las reformas aprobadas al Tribunal Constitucional, lo que ya conocemos, básicamente.

Contraloría en La Moneda

-La semana pasada Contraloría intervino La Moneda por posible intervención electoral y falta al deber de presidencia frente al plebiscito. ¿Cómo avanza ese proceso?

-Bien, estamos colaborando como dijimos que lo íbamos a hacer.

-¿Qué les han pedido?

-En estos procedimientos no puedo ser yo la que dé cuenta de eso.

-¿Reconocen un exceso de propaganda? Hicieron lives, el Presidente compartió un meme con Chayanne llamando a votar Apruebo….

-No, nosotros estamos haciendo campaña de voto informado, que es distinto a una campaña política. Es una campaña informativa. Y hay cosas que han sucedido en las redes sociales que ya se ha construido… hay que ser cuidadoso con las redes sociales. Tenemos incluso investigaciones andando…

-¿Internas?

-Para saber qué pasó… Son retuits, publicaciones, como algunas del MOP, por ejemplo, para determinar publicaciones que no corresponden, sobre todo de las cuentas oficiales. Las personales tienen otro uso, pero en las oficiales no puede pasar eso.

-La del Presidente es personal.

-Sí, pero eso más que mirarlo Contraloría, tiene más un carácter de evaluación política que de legalidad. Estamos en una campaña de voto informado que creemos que es correcta. Es una responsabilidad informar. Hay mucho dando vuelta. Y el gobierno, a través de esta secretaría que está habilitada para este tipo de acciones y debiese poder llegar a la mayor cantidad de personas y territorios con el texto original para que la gente lo lea, se forme su propia opinión, y sepa qué es lo que va a votar el 4 de septiembre.