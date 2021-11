El perfil de los votantes: Boric se impuso en menores de 30 años y Kast predominó en mayores de 50

Un análisis de Decide Chile–Unholster de las mesas de votación, la edad de los inscritos en éstas y los datos de participación, permitió a la firma desagregar cómo votaron los chilenos en la primera vuelta.

Un análisis de Decide Chile–Unholster de las mesas de votación, la edad de los inscritos en éstas y los datos de participación, permitió a la firma desagregar cómo votaron los chilenos en la primera vuelta: el postulante de Apruebo Dignidad se impuso entre los menores de 30 años, pero en ningún otro tramo de edad. Los votantes de Parisi de entre 18 y 50 años podrían incidir en la segunda vuelta. Vea a continuación los detalles del estudio.

Menores de 30 años: Una nítida división de las preferencias por los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta dependiendo del grupo etario del votante mostró un análisis publicado este miércoles por DecideChile – Unholster, donde se tomaron en cuenta las mesas de votación, la edad de los inscritos en éstas y los datos de participación.

El análisis arrojó que entre los votantes de menos de 30 años, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se impuso con un 34% de las preferencias, seguido 12 puntos porcentuales abajo por la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (22%).

La votación obtenida en este tramo por Franco Parisi (20%), cuya posición en segunda vuelta es clave, está muy por encima del de otros candidatos, como el de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel (10%).

Se trata de un grupo etario relevante dentro de los votantes: representan un 28,47% del padrón, y tuvo un alza en los votantes.

En este grupo la participación electoral fue de un 45%, 10 puntos porcentuales por arriba de lo ocurrido en la primera vuelta de 2017 (35%), pero también 10 puntos porcentuales por debajo de la participación en el plebiscito constitucional del año pasado (55%).

¿Qué ocurre entre quienes 30 y 50 años?: El análisis mostró que hay una clara diferencia dentro del tramo entre los 30 y 50 años entre los votantes que eligieron inscribirse en el padrón y aquellos que quedaron registrados en forma directa con la promulgación de la ley de inscripción automática y voto voluntario en 2012.

“A los primeros les interesa más la política, porque fueron e hicieron el trámite voluntariamente”, dice Cristóbal Huneeus, director de Data Science de Unholster y fundador de DecideChile.

En el primer grupo, llamado en el análisis de inscritos antiguos, Kast se impuso por 7 puntos porcentuales a Boric (32% versus 25%) y el tercer lugar de las preferencias lo ocupó Sichel (13%).

Este grupo representa un 11,2% del padrón. Acá votó un 67% de los inscritos, 8 puntos porcentuales por encima de la votación en la primera vuelta de 2017 (59%). Fueron el grupo en que un mayor porcentaje de sus miembros fue a sufragar.

En el segundo grupo, llamado de votantes nuevos, Kast se impuso por 2 puntos porcentuales a Boric (26% versus 24%) y el tercer lugar lo ocupó Parisi, cerca de ambos (21%). En este caso, Sichel apareció en cuarto lugar, con un 11%.

Este segundo grupo representa un 23,9% del padrón, duplicando el porcentaje de inscritos antiguos en el mismo tramo etario.

De los votantes nuevos de este grupo fue a sufragar un 39%, 11 puntos porcentuales por sobre lo registrado en la primera vuelta de 2017 (28%), pero por debajo del porcentaje obtenido por los votantes antiguos del mismo tramo.

Los votos de Parisi. “Lo que no sabíamos antes es que hay un quiebre generacional y buena parte de los votos de Parisi son inscritos nuevos menores de 50, no son ex Concertación”, afirma Cristóbal Huneeus. “Y dada la estructura etaria de los votantes por Parisi, la pelea por los jóvenes va a ser mayor”.

Precisó que Boric tiene una mejor opción de acercarse a ellos generacionalmente, pero que Kast podría tener más sintonía programática, dadas las críticas de Parisi a las propuestas del candidato de Apruebo Dignidad.

La hegemonía de Kast en los tramos de más edad: Desde los 50 años hacia arriba, Kast se impuso ampliamente en primera vuelta.

Entre los 50 y 70 años marcó un 30% de las preferencias, contra un 23% de Boric y un 19% de Yasna Provoste. Sichel figuró con un 11% y Parisi casi quedó reducido a un 7%.

En el tramo de los mayores de 70 años, Kast ganó con un 33%, seguido por un 25% de Sichel. La tercera preferencia la marcó Provoste (18%).

Ambos grupos suman un 36,42% del padrón.

En ambos grupos, además, el porcentaje que fue a votar fue menor que en la presidencial de 2017, lo que Huneeus explica como posible efecto del temor a contagios por la pandemia.

En el caso del tramo 50 – 70 años votó un 53% contra el 64% de la primera vuelta anterior, mientras que en los mayores de 70 sufragó un 40% contra el 56% que lo hizo en las presidenciales anteriores.

Prevé que este resultado podría subir en la segunda vuelta, dado que se tratará de una elección más competitiva.

Vea a continuación los resultados del estudio de Decide Chile–Unholster: