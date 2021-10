Kast sobre Pinochet: "Cualquier persona que haya violado los DDHH, militar o no, yo no lo respaldo"

José Antonio Kast participó la noche del miércoles en el programa El Candidato, de Mega, donde entregó una serie de definiciones que, para algunos integrantes de su círculo, suponen moderar el tono de su discurso y ampliarlo al electorado de centro derecha, en momentos en que él aparece en segundo lugar en algunas encuestas y Sebastián Sichel descendió al cuarto. En el comando, sin embargo, niegan un cambio o moderación en el discurso, sino que solo perciben una mayor visibilización del mensaje del presidenciable a partir de la cobertura de los medios de comunicación. A continuación algunos extractos escogidos del programa.

1. Condena a violaciones a los Derechos Humanos

En un segmento del programa, el candidato fue entrevistado por Tomás Mosciatti, quien le consultó por Pinochet y su régimen.

-Usted defiende a Pinochet.

-Defendiendo el gobierno militar, sí.

-¿Pero a quién defiende usted?

-A mi hermano por ejemplo (Miguel Kast), que fue ministro del gobierno militar.

-Estamos hablando de Pinochet. Al militar asesino, al militar torturador, al militar que hizo desaparecer gente, al militar mentiroso…

-No, jamás.

-¿Al cobarde, al que dijo que no tenía idea y estaban todos los subordinados presos, faltando al honor militar, a ese?

-No, jamás.

-¿Ese es el que votaría por usted?

-Cualquier persona que haya violado los Derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo, y cualquier persona que mienta o que roba tampoco.

-Pero así era el régimen, esto no es como un salame en el cual uno lo va cortando…

-Nosotros podemos ver lo que fue el progreso de Chile en los últimos 45 años…

-¿Pero a costa de todo eso?

-Es en gran medida a políticas públicas que se llevaron adelante, condenando a las personas que violaron los derechos humanos y habiendo hoy día más de 120 personas presas.

2. Indulto a Álvaro Corvalán: “Es difícil, muy difícil”

En otra parte del programa se le consultó al candidato que en su programa de gobierno de 2017 había ofrecido un indulto inmediato a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

-¿Va a indultar a Krassnoff?

-¿Puedo hacer una distinción? Porque el indulto en general estaba planteado para personas que hubieran cumplido gran parte de su condena que tuvieran una edad avanzada.

-¿Lo va a indultar?

-Habría que evaluar la situación de él.

-¿Álvaro Corvalán, ex agente de la CNI?

-Difícil, muy difícil.

-¿No?

-Muy difícil.

-Carlos Herrera Jiménez lleva más de 30 años preso, fue el asesino de Tucapel Jiménez, ¿lo va a indultar?

Y él ha tenido una conversación muy larga con algunos sacerdotes, como el sacerdote Montes. Pero quiero decirle con un hombre cumple 40, 50, 60 años, está en una edad avanzada, incluso con enfermedades terminales, creo que es humanitario indultar a algunas personas.

¿Usted está diciendo algo engañoso porque casi la totalidad de la gente que está en Punta Peuco tiene más de 60 años, los va a indultar, sí o no?

-A ver, a muchos de ellos les daríamos arresto domiciliario.

3. ¿Sería José Piñera su ministro de Hacienda?: “No, pero le tengo mucho respeto”

El mismo Tomás Mosciatti, en medio de su entrevista, realizó algunas consultas en diversas temáticas, como la económica.

-Usted dijo en algún momento que nombraría a José Piñera, el creador de las AFP, como ministro de Hacienda. Mantiene eso?

-Creo que es una persona brillante, a la cual le tengo mucho respeto…

-O sea, sería su ministro de Hacienda?

No, pero le tengo mucho respeto y le pediría de todas maneras algunos consejos para poder sacar a Chile del desastre en el que está.

4. Contaminación en Quintero: “Enap y Codelco no cumplen todas las normas que se requieren…Si no cumplen con la ley van a tener que cerrar”

En otro instante del programa hubo preguntas de grabadas de algunos televidentes. Una de ellas abordó un tema sensible: El medioambiental.

-Soy Jeanettte Herrera, tengo 43 años y vivo en Quintero. Vivo en una zona de sacrificio, en 2018 hubo cientos de intoxicados, entre ellos mi hija. ¿Qué medidas concretas implementará la vida y la salud de mi familia y de los habitantes y de la zona y el medioambiente?

-De las empresas más contaminantes que están ahí, que son Enap y Codelco, que son dos empresas públicas, claramente no cumplen con todas las normas de mitigación que se requieren, por lo tanto algunas de esas empresas lo más probable es que van a tener que cerrar.

-¿La vas a cerrar?

-Es que vamos a hacer cumplir la ley y si no cumplen con la ley, sea una empresa pública o provada va a tener que cerrar, eso es algo que se pueden medir, tú puedes los desechos de la industria, la contaminación atmosférica.

-¿No es más fácil cambiar la matriz energética?

-Hay dos empresas que contaminan bastantes. Después están las termoeléctricas, hay un plan de término de las termoeléctricas que la idea es poder acelerarlo.

-A usted no le gusta mucho ese plan, porque en su programa usted plantea justamente que le permitiría funcionar a las termoeléctricas y no quiere que se acaben tan rápido.

No es tan así. Lo que nosotros decimos es que se debe garantizar la seguridad energética en el país. Y tú en la medida que puedas avanzar con las energías renovables, y por eso tenemos un programa muy amplio en términos de hidrógeno verde, de energía solar, eólica, todo lo queremos potenciar. Pero lo que tú no puedes hacer es decir, mire, voy a cerrar este y voy a dejar a oscuras a estos otros. Además que si las eliminas tan rápido podría ser que tengan que entrar en funcionamiento las centrales diésel, que son más contaminantes.

5-¿Es de extrema derecha?: “Las personas se dan cuenta de que uno es común y corriente?

¿Siente que hay un grupo de chilenos importante que lo ve como un extremista de derecha, especialmente en temas valóricos?

-Lo que yo veo es que hay caricaturas que se han ido instalando en el tiempo y que hoy día han ido cayendo porque he tenido la posibilidad de estar en más medios de comunicación hablando más personalmente. Hoy día se nos abrió otro espacio en los medios de comunicación donde las personas se dan cuenta de que uno es común y corriente y que tiene una posición, yo tengo convicciones y la gente valora cuando uno tiene convicción.

¿Cree que uno de sus puntos a favor son sus convicciones?

Creo que sí, más allá de que alguien pueda no tener la misma convicción que yo lo que percibo es que las personas dicen, mire, yo no voto solo por un tema, no voto solo por lo valórico, voto por el tema de la seguridad, voto por el tema del tamaño del Estado, voto por el tema del terrorismo y la gente tiene diversidad de opiniones y busca quién lo interpreta de mejor manera.