Compromiso cívico: Hombre con esclerosis lateral amiotrófica acude a votar en Santiago Centro

Un hombre con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) acudió a votar en Santiago Centro e hizo un llamado a votar.

Se trata de Osvaldo Henríquez Yévenes, de 64 años, quien está habilitado para sufragar en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), siendo asistido por uno de sus hijas.

Segundos antes de votar, comentó “mi deber como ciudadano es invitarlos a que todos podamos sacar el país adelante cumpliendo con nuestro deber cívico y así dar ejemplo de un país mejor para poder tener derecho a réplica ”.

Henríquez detalló que a los 60 años le diagnosticaron ELA, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular.

“En las dos elecciones de gobernadores y la anterior, y he venido siempre, me gusta participa, le digo a mis hijos que así uno puede reclamar, porque si no todo va a ser en vano”, agregó.