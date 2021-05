Lavín rechaza liberación de presos en protestas: Dice que Jadue está "del lado de los que saquearon"

El candidato presidencial de la UDI indicó en conversación con Tele13 Radio que "las mafias" que están en la zona poseen armas de grueso calibre, drones y la mejor tecnología.

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, marcó distancia de su oponente, Daniel Jadue (PC) respecto al estallido social y los hechos que vinieron después de él. Asimismo, planteó que el actual alcalde de Recoleta "está en el lado de los que saquearon".

"Hay que tener una postura clarísima, distingamos, el estallido social y lo que pasó después, el cambio constitucional y el apruebo", dijo Lavín en entrevista con Tele13 Radio cuando se le consultó respecto a los llamados "presos de la revuelta".

Lavín habló del cambio institucional que requiere Chile y planteó que "una cosa muy distinta es la violencia, el estallido de violencia que acompañó a todo lo otro y eso tenemos que condenarlo absolutamente".

"Si tú quieres alguna diferencia, obviamente hay candidatos presidenciales, como por ejemplo el propio Daniel Jadue que están en esto en el lado de los que saquearon, pusieron bombas, quemaron la iglesia y ponen como condición para conversar que esas personas sean liberadas, pero esas personas no pueden ser liberadas" , agregó.

Finalmente expresó que "yo estoy del lado de los emprendedores, obviamente que ahí hay una diferencia y uno tiene que estar en el lado de la paz y no el lado de la violencia".

Hace unos días, Daniel Jadue realizó un emplazamiento al Presidente Sebastián Piñera pidiendo la libertad "de todos los prisioneros de la revuelta" y apunto a investigaciones que a su juicio "no pueden llegar a ninguna parte".

"Carabineros fue dejado en el abandono"

Además el precandidato habló de la situación en La Araucanía, donde se produjo la muerte del sargento primero de Carabineros, Francisco Benavides, quien perdió la vida tras recibir heridas de bala en un enfrentamiento en Collipulli.

"Me encontré con el sentimiento de que no hay vehículos blindados, los que tienen tomados los terrenos tienen armas de grueso calibre, drones, la mejor tecnología. Los carabineros me pareció que no la tenían y luego la queja fundamental es que Carabineros fue dejado en el abandono, no tienen los vehículos suficientes, están todos malos, no tienen el equipamiento", dijo el también alcalde de Las Condes en Tele13 Radio.

En la conversación, además apuntó la incapacidad del gobierno de reestablecer el Estado de Derecho en la zona, que a su juicio, se podría reestablecer empoderando y dotando de equipamiento a las policías.

"El Estado de Derecho se reestablece empoderando y dotando de equipamiento y tecnología a quienes tienen que resguardar que se cumpla el Estado de Derecho, que son fundamentalmente las policías y en eso estamos lamentablemente al debe y muy atrasados y ahí hay una responsabilidad clave", mencionó.

Por otro lado, Lavín afirmó que es un hecho que no existe hoy día la capacidad para imponer el orden público en Chile.

"En parte tiene que ver con que todo lo respetemos, cuando tú ves que hay personas que están intentando liberar, incluso lo ponen como condición para la constitución, a los que saquearon los locales en la Plaza Italia, ahí tú dices, 'oye no, ahí sí que estamos mal', de qué lado están Ud., del lado de los que saquearon o de los emprendedores", expresó.

Pase de Movilidad

Sobre el Pase de Movilidad, que entró en vigencia este miércoles , Joaquín Lavín dijo que él también lo habría aplicado en este momento.

"El ejemplo de otros países hace ver que el Pase de Movilidad es una medida correcta, yo la impulsaría", sostuvo.

Además, agregó que hay hacerse cargo de las realidades que están pasando a lo largo de Chile.

"Entre una cuarentena, que cada vez son más inefectivas porque es eterna, o un Pase de Movilidad que produce un cierto orden y un incentivo a la vacunación, yo me quedo con el Pase de Movilidad", cerró.