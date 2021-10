Asesor de Sichel deja campaña tras acusaciones de financiamiento irregular en 2009

Una reciente investigación denunció que Sebastián Sichel recibió fondos mediante boletas irregulares en su campaña como diputado en 2009. Cristóbal Acevedo Ferrer, fundamental en la carrera política del candidato presidencial, aparece entre los emisores de dichos papeles.

Cristóbal Acevedo , asesor de campaña del candidato presidencial, Sebastián Sichel, solicitó ser liberado de sus responsabilidades en el comando para no afectar la candidatura del abanderado de Chile Podemos Más.

Esto luego de las acusaciones en su contra sobre un supuesto financiamiento irregular en la campaña de Sichel para diputado en 2009.

Una investigación de CNN y Chilevisión reveló que el actual candidato presidencial, recibió aportes de pesqueras en su fallida campaña como diputado, en el año 2009, cuando era militante de la Democracia Cristiana (DC).

La indagación periodística apunta a que el ex ministro recibió fondos mediante boletas irregulares por la supuesta realización de ciertos servicios. Aquel año, Sichel aún tenía el apellido de su padrastro y fue candidato bajo el nombre de Sebastián Iglesias, representando a la DC como candidato a diputado por las comunas de Peñalolén y La Reina.

Un nombre identificado entre los emisores de dichos papeles llamó la atención. Se trata de Cristóbal Acevedo Ferrer , fundamental en la carrera política del candidato presidencial.

A través de un comunicado, Acevedo declaró que tomó "conocimiento de los antecedentes expuestos en el noticiario de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel".

En este contexto agregó: "Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña".

Agencia Uno Lee También > Revelan aportes irregulares a campaña de diputado de Sichel en 2009: candidato niega acusaciones

El coordinador general de la campaña de Sichel lamentó el reportaje, precisando que con eso se daña en especial a quienes lo rodean. Además, sostuvo que no hubo una investigación judicial sobre los hechos por lo que fue acusado ahora, los cuales ocurrieron hace más de una década.

Por otro lado, manifestó que "en mi calidad de abogado en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables. Espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional".

Finalmente, agradeció al equipo de campaña y a Sichel por el intenso trabajo en estas últimas semanas. "Agradezco al equipo de campaña por estas dos semanas de intenso trabajo conjunto y al candidato por su confianza, a quien le deseo el mayor de los éxitos por el bien del país", cerró.