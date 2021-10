Boric y clínica desmienten ficha viralizada en redes sociales que apuntaba a adicción a la cocaína

En el documento falso se apunta a un tratamiento a una adicción a drogas, en específico a la cocaína en la Clínica Imet.

Gabriel Boric, diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, desmintió una ficha clínica con su nombre que se viralizó este martes en redes sociales.

En el documento falso se apunta a un tratamiento a una adicción a drogas, en específico a la cocaína en la Clínica Imet. La viralización ocurrió luego que José Antonio Kast emplazara a Boric a realizarse un test de drogas y a mostrar su ficha médica.

"Hoy cuentas anónimas en redes y WSP dieron el segundo paso de la operación que anoche inició Kast, difundiendo una ficha clínica falsa que fue desmentida por la institución. No todo vale para ganar una elección. Les pido que no seamos nunca como ellos", escribió el candidato en su cuenta de Twitter.

Además la información fue desmentida por la Clínica Imet desde donde explicaron que se trató de un "documento falso que no se condice con la realidad, dado que el señor aludido no es ni ha sido paciente de nuestra institución de salud".

Hoy cuentas anónimas en redes y WSP dieron el 2do paso de la operación que anoche inició Kast, difundiendo una ficha clínica falsa que fue desmentida por la institución. No todo vale para ganar una elección. Les pido que no seamos nunca como ellos.



— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 12, 2021

2da escena: sus séquitos "libertarios", "antiaborto" y "patriotas" difunden esta supuesta "ficha clínica" de Gabriel, la que hace mención explícita a un tratamiento por "adicción a cocaína". En un par de horas estaba en miles de grupos de whatsapp, convirtiéndose en viral.



— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 12, 2021

Sobre sus antecedentes médicos, Boric señaló a Bienvenidos que su ficha médica "va a decir que tuve una caída hace cuatro años donde me fracturé la clavícula y que estuve internado por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en el Hospital Horwitz de la Universidad de Chile el año 2018. Gracias a que pude acceder a tratamiento hoy tengo un TOC absolutamente controlado y que me permite ser completamente funcional".

"Yo no tengo ningún problema en hacerme un test de drogas, yo no consumo droga. No tengo ningún problema de hablar de salud mental públicamente", aseguró.