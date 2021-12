Boric dice que no modificaría la bandera ni el himno nacional: "Quizás cambiaría el lema del escudo"

El abanderado presidencial planteó reemplazar el "Por la razón o la fuerza" por un lema como "Por la fuerza de la razón".

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a las tradiciones del país durante el debate organizado por Archi.

Una de las preguntas de los entrevistadores dijo relación con la mantención de las tradiciones y de los himnos patrios.

Al respecto, Boric señaló que "me parece tremendamente relevante el poder mantener las tradiciones. Yo jamás, jamás, he planteado alguna modificación a la bandera de la cual me siento orgulloso ni al himno patrio que, además tiene 10 estrofas".

"Yo lo único que cambiaría sería, quizás, el lema del escudo . En vez de 'Por la razón o la fuerza', creo que sería mejor hablar 'Por la fuerza de la razón', que nos identifica más en estos tiempos, aunque quizás a José Antonio no le guste", agregó.

En esa misma línea, recalcó que "pero las tradiciones, por cierto, hay que respetarlas, y por eso es importante la descentralización. Porque sería inaceptable que desde Santiago, un burócrata termine diciéndole a un agricultor en Osorno que no puede trabajar con su animal porque esto es inaceptable.

"Yo creo profundamente en la delegación de competencias, creo que tenemos que combinar los tiempos que corren con las tradiciones", sentenció.