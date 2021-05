No necesariamente serán electos quienes saquen más votos: el método para elegir a los constituyentes

El sistema proporcional con cifra repartidora D'Hondt asigna los escaños a partir de la votación general de una lista. Un aspecto si bien premia los proyectos colectivos, implicará que no necesariamente serán electos los que saquen más votos. "Este es un sistema que premia el juego en equipo y castiga las quimeras individuales", resume el experto electoral Mauricio Morales.

Cuatro papeletas y cientos de candidatos. Este es el escenario que enfrentarán el próximo 15 y 16 de mayo los más de 14 millones de ciudadanos habilitados para ser parte de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores e integrantes de la convención constitucional.

La convención constitucional (también conocida como convención constituyente) estará integrada por 155 miembros:

138 que se elegirán bajo el mismo distritaje de la Cámara de Diputados, donde el país se divide en 28 distritos, que eligen de 3 a 8 representantes de acuerdo a la cantidad de habitantes (si deseas conocer a tus candidatos, ingresa acá)

17 representantes de los pueblos originarios: las personas que identifican como integrantes de los pueblos originarios podrán solicitar una papeleta especial para definir a los representantes de las etnias Mapuche, Diaguita, Rapa Nui, Coya, entre otros (conoce más detalles y la nómina de postulantes acá).

¿Cómo se elegirá a los ganadores?

A diferencia de la elección de alcaldes -donde quien obtiene la primera mayoría asegura el cargo- los representantes de la Convención Constitucional serán electos a través de un sistema proporcional corregido o D'Hondt, donde los escaños se determinan a partir de los votos obtenidos por una lista.

En esta infografía de T13 explicamos un escenario simulado por el Servel donde compiten tres listas:

Es importante que sepas que además del mecanismo D'Hondt habrá una corrección de resultado destinada a asegurar que el organismo sea 100% paritario, es decir, ningún género podrá tener más de un 50% + 1 de la instancia o, llevándolo a números, podrá haber un máximo de 78 hombres o mujeres electos.

¿Cómo se realizará esto? Un ejemplo: si un distrito elige cuatro convencionales y tres de los electos bajo el sistema proporcional fueran hombres, el hombre de menor votación deberá ceder su puesto a la mujer de su mismo partido que tenga más votos. O, en caso que este no tenga una compañera dentro de su partido, a la mujer de su lista que tenga la mayor votación.

En este video -publicado por T13 en 2017 para explicar cómo funciona el sistema para elegir diputados- puedes revisar detalles de este mecanismo electoral.

¿Puede un candidato con alta votación quedar fuera? SÍ

Tal como explica el experto electoral y académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, aunque las personas votan por un candidato, en el sistema proporcional "ese voto suma a la lista que está presentando el partido y si ese partido va en un pacto con otros partidos, ese voto suma al pacto".

"Por lo tanto tenemos un triple voto simultáneo: votamos por el candidato, ese voto suma al partido, y ese voto que va al partido también suma al pacto", resume.

Y recuerda que para definir a los ganadores y perdedores dentro de este sistema electoral, existen tres niveles:

Primero, se distribuyen los escaños por pacto

Luego, se distribuyen los escaños dentro de los pacto

Finalmente, se distribuyen los escaños dentro de los partidos que componen el pacto

Todo este proceso puede redundar en que un candidato con alta votación individual pueda quedar fuera de la nómina de convencionales electos.

"Este es un sistema que premia el juego en equipo y castiga las quimeras individuales", resume Morales, quien recuerda que en las municipales de 2016 no hubo un solo candidato independiente fuera de pacto que consiguiera un escaño, mientras que en las parlamentarias de 2017 solo uno logró hacerlo.

"En consecuencia, no es tan extraño que tengamos candidatos altamente votados de manera individual que no consigan el cupo porque prefirieron jugar de manera individual y no de manera colectiva. En cambio aquel que jugó de manera colectiva dentro de un partido o pacto, sumandos sus votaciones, eso reciben un premio mayor", explica.

A esto, dice, se suma el denominado "arrastre", que implica "tener un candidato muy votado en un distrito que compite dentro de un pacto y dentro de un partido, y que producto de la gran cantidad de votos que tuvo puede arrastrar a un compañero de partido e incluso a un compañero de pacto. Eso también es muy usual que ocurra".

Es por ello que el experto electoral concluye que "votar por un candidato dentro de un pacto supone que ese voto puede contribuir a que mi candidato sea electo como que también a que otros candidatos del pacto o del partido consigan el cupo".