Cuarto retiro y pensiones: la agenda de las primeras citas entre Sichel y diputados de Chile Vamos

Al menos tres reuniones sostuvo este jueves el candidato presidencial de Chile Vamos con parlamentarios oficialistas. La coordinación territorial regionales y la agenda legislativa fueron temas principales, a tres meses de la primera vuelta presidencial. "Horizontal" y "relajado" fue la impresión que se llevaron los diputados del presidenciable.

Relajado, simpático y hasta “cool”. Así describen parlamentarios de Chile Vamos que este jueves se reunieron -en distintas instancias durante el día- a su candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel.

La semana estuvo marcada por los primeros acercamientos del exministro con los diputados y senadores de la coalición oficialista. El lunes pasado, por ejemplo, una veintena de parlamentarios como Felipe Kast (Evópoli), Ena von Baer (UDI), Diego Paulsen (RN) estuvieron acompañando a Sichel en La Araucanía.

Este jueves, en tanto, el presidenciable tuvo al menos tres reuniones privadas en su comando ubicado en Las Condes. A las 10:00 horas, se reunió con alcaldes oficialistas de la zona rural de la Región Metropolitana y, luego, a las 11:00 horas, lo hizo con un grupo de cinco diputados UDI -Juan Antonio Coloma, Nicolás Noman, Juan Manuel Fuenzalida, Javier Hernández y Renzo Trisotti- para abordar principalmente la coordinación regional.

Justamente esa parte de la bancada pidió una cita -específicamente Coloma- para mancomunar el trabajo de parlamentarios fuera de Santiago con el comando.

“Nos parece importante tener una comunicación franca y directa y, al mismo tiempo, coordinada para poder llevar el mensaje que Sebastián Sichel impulsó en la primaria y que impulsará durante los próximos tres meses de campaña”, dice a T13.CL Coloma, jefe de bancada de la UDI.

Los temas contingentes y políticos, en ese sentido, no estuvieron ausentes. El cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP, por ejemplo, dicen, se abordó -aunque no largamente- y, según asistentes, Sichel habría recalcado que no es un buen momento para esa medida y que hoy la ciudadanía no está pendiente de cómo vota cada parlamentario, pues estos ya marcaron posturas en los tres anteriores.

“Respecto del cuarto retiro, creo que él (Sichel) tiene bastante analizado el tema, porque ya hoy día se da en otro contexto. No hubo imposiciones del candidato, conversamos los temas”, afirma el diputado Fuenzalida. Y añade: “Fue una reunión de trabajo bastante buena y productiva (…) creo que Sichel es un candidato que está claro en lo quiere, claro en lo que necesita, y claro en lo que puede ofrecernos a nosotros para tener también un Parlamento para Sichel”.

El presidenciable, en ese sentido, marcó un contraste con el mensaje público que envío hace semanas al bloque y que provocó molestia en buena parte de RN, pues sus dichos daban cuenta de que no apoyaría en campaña a quienes votaran a favor un cuarto 10%. En todo caso, desde el primer retiro de fondos, Sichel se ha mantenido contrario al proyecto de ley impulsado por la oposición.

En esa reunión, además, comentan, Sichel consultó a los presentes sobre la indicación que presentó un grupo de diputados UDI en torno al matrimonio igualitario -que adelantó T13.CL- y que busca explicitar una suerte de objeción de conciencia para las iglesias y, agregan, valoró la iniciativa.

Preocupación por dineros retirados en el 10%

Más tarde, el candidato Sichel almorzó con tres diputados: Tomás Fuentes (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Guillermo Ramírez (UDI). Esa reunión sí la pidió el equipo de Sichel y justamente abordaron la agenda legislativa, como por ejemplo, la reforma de pensiones.

“Lo primero que tenemos que hacer como coalición -y no tiene mucho que ver con el candidato sino más bien con la forma de actuar como gobierno y coalición política- es estar más ordenados y creo que estas reuniones son instancias que sirven no para tirar las orejas sino para escuchar los planteamientos del candidato y además para que el candidato escuche los planteamientos y las visiones políticas de todos los parlamentarios”, comenta a T13.CL el diputado Undurraga.

En esa instancia, Sichel habría recalcado en su preocupación de cómo recuperará el próximo gobierno los fondos retirados del fondo de pensiones durante la pandemia. Por eso, agregan presentes, se recalcó en la importancia de que un cuarto retiro no sea viable.

En la derecha, además, ayer resonaron las palabras del presidente del Banco Central, Mario Marcel, en el Congreso, quien dijo que este cuarto 10% podría provocar un “recalentamiento de la economía”. Esta advertencia, en ese sentido, se da en momentos en que la inflación en el país está siendo tema protagónico.

Cita con un impulsor del 10%

A las 16:30 horas, en tanto, Sichel se reunió con el diputado RN Jorge Durán, uno de los impulsores de Chile Vamos de los retiros del 10%, de hecho, tiene un proyecto de ley de cuarto retiro.

Sin embargo, durante las últimas semanas, el parlamentario ha dicho que no es el momento de aprobar este nuevo 10%. Justamente ese fue el tema que abordaron en la cita -en la que también estuvo presente el diputado Fuentes- y, en ese sentido, se volvió a abordar la necesidad de una reforma de pensiones.

“Coincidimos bastante en que hoy no están las condiciones para aprobar un cuarto retiro dado todo lo perjudicial que podría ser para Chile”, cuenta Durán a T13.CL.

En ese sentido, el parlamentario agrega que “el candidato presidencial está muy preocupado, porque no se avanza en la reforma de pensiones y lo que hoy Chile demanda es una reforma de pensiones, no un retiro más.... esos fueron excepcionales”.

Durán comenta también que Sichel valoró un proyecto de ley que impulsa él junto a Fuentes que fija tres causales para retiros excepcionales anticipados del 10%, como en casos de acceder a primera vivienda, enfermedades terminales y para quienes están a punto de jubilarse y tienen baja pensión.

Si hubo o no órdenes de parte del candidato presidencial, los parlamentarios dicen que ese no fue el tono de Sichel. Es más, recalcan que el candidato tuvo un estilo “horizontal”, distinto al que se da en reuniones, por ejemplo, con el actual Presidente Piñera.

“Sebastián Sichel es un candidato a Presidente joven, simpático, con ganas, choro, lo encontré cool, que me da gusto trabajar por él en su campaña y tuvimos la oportunidad de escuchar cuál es su visión respecto a Chile y yo transparentar las mías”, señala Durán.

La cita, además, se dio justo en la semana en que un diputado de RN, Leonidas Romero, desestimó apoyar a Sichel por estar a favor del matrimonio igualitario.

Pese a que el comando de Sichel ha buscado marcar su independencia -dado el complejo momento que viven los partidos en cuanto a aprobación ciudadana-, por estos días se dan los primeros acercamientos más profundos con los parlamentarios.