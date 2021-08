Cuevas lanza precandidatura presidencial: "Llevaremos a toda la diversidad de Chile a gobernar"

El candidato aseguró que la Lista del Pueblo lo proclamó tres veces, pero "si las reglas del juego cambiaron ayer, la verdad no me hago cargo de eso".

Cristián Cuevas lanzó su precandidatura presidencial, la que generó una serie de conflictos al interior de la Lista del Pueblo en las últimas semanas y que generó que sus voceros salieran a recalcar que no apoyan a ningún candidato.

Durante el lanzamiento, que se realizó en la comuna de Quintero, Cuevas señaló que "esta victoria popular la construiremos y será la más hermosa porque llevaremos a toda la diversidad de Chile a gobernar".

Consultado sobre lo ocurrido al interior de la Lista del Pueblo, Cuevas afirmó que espera "que lo que ya se resolvió en la Lista del Pueblo sea ratificado y, sin duda, que los compañeros y las compañeras de la Lista del Pueblo nos abrazaremos y camineros porque estamos en una misma senda".

"Me proclamaron en tres iniciativas internas soberanas que ellos tienen. Ahora, si las reglas del juego las cambiaron ayer, la verdad es que yo no me hago cargo de eso", aseveró el candidato presidencial.

Finalmente, afirmó que se emocionó "con la invitación de la Lista del Pueblo porque muchas veces he sido despreciado por las elites, por los que de alguna manera se ven amenazados por mi liderazgo".

Cuevas fue militante del Partido Comunista, Partido Socialista y de Convergencia Social. Es un activista de los derechos de las disidencias sexuales. Además fue dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En el 2014 fue designado como agregado laboral en España durante el segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Casi un año más tarde renunció a su cargo debido a la muerte del contratista de Codelco Nelson Quichillao durante incidentes entre trabajadores y Carabineros.