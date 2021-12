De la Carrera afirma que comando de Kast le pedía difundir "ciertos contenidos" en sus RR.SS.

El diputado electo por el Partido Republicano además afirmó que luego del último debate presidencial le pidieron difundir información sobre el test de drogas de Boric que no estaba chequeada, por lo que se negó a hacerlo.

El diputado electo por el Partido Republicano, Gonzalo De La Carrera, se refirió a la segunda vuelta presidencial y al rol del comando de José Antonio Kast, luego de la victoria de Gabriel Boric.

En conversación con Chilevisión, el nuevo parlamentario hizo alusión a un contenido que compartió con una foto trucada , en la que aparecía Boric mientras ocurrían desmanes en la parte de atrás, imagen que resultó ser un montaje.

Lee También > Miembro de equipo de Kast difunde foto falsa de cierre de campaña de Boric: Metro niega destrozos

Sobre este punto, De La Carrera indicó que "hay un tuit mío sobre las contribuciones de los bienes raíces que yo considero que todas personas que viven en condominios o edificios van a pagar más. Y ese tuit tuvo 270 mil visualizaciones. Entonces a mí el comando me pedía difundir ciertos contenidos".

"Y ese día (el de la imagen falsa) yo difundí un contenido cuyo contenido era real: Gabriel Boric había apoyado a los violentistas. La foto que se me envió resultó estar trucada y yo no tenía cómo saberlo. Yo esperaba que me apoyaran y que se refirieran al fondo del tuit", añadió.

Recalcó que "me enviaron una información que fue falsa en el apoyo gráfico pero no resultó ser falsa en el fondo".

Posteriormente, se le preguntó si ese contenido se lo enviaban integrantes del comando de Kast, ante lo que replicó que "me llegaba de la gente que me pedía retuitear esto o hacer contenido. Porque en el fondo querían que la caja amplificadora aumentara".

A modo de ejemplo, recordó una situación ocurrida luego del último debate televisivo: "Termina el debate y, acto seguido, me piden que tuitee el examen de orina . Y yo dije 'han pasado 20 minutos del debate, nadie sabe si esto es fake o es real. Yo no me voy a comer otro fake'. Eso fue lo que dije, 'no me voy a comer otro fake'. De hecho, no tuitée nada del examen de orina".

Consultado sobre si le pedían hacer revuelo por una información que no estaba chequeada, afirmó que "exactamente. Y no quise hacerlo".