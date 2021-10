Debate presidencial 2021: Los ocho momentos clave de los candidatos

Un llamativo minuto de silencio, frases provocadoras y debates sobre migración, Derechos Humanos, y la pandemia fueron algunos de los puntos altos de la discusión. En T13 repasamos los momentos más encendidos de los abanderados presidenciales.

Distintos hechos llamativos se produjeron durante el debate presidencial televisivo. La instancia fue protagonizada por Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

En medio de las discusiones, distintas intervenciones tuvieron como protagonistas a los abanderados. En T13.cl te relatamos algunos de los momentos más importantes de la discusión.

El minuto de Artés

Al comienzo del debate, cada uno de los participantes tuvo un minuto de tiempo para hacer una intervención de cara al país.

Quien hizo un uso llamativo de este recurso fue el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien dispuso de su tiempo para homenajear a Denisse Cortés, estudiante de derecho que murió en medio de una manifestación en el centro de Santiago.

Artés se quedó en silencio con el puño en alto, antes de ser interrumpido por los moderadores para que concluyera su intervención.

Derechos humanos: Kast vs Boric

Una de las primeras discusiones tuvo relación con el rol de los organismos internacionales. Se le consultó a José Antonio Kast por su propuesta de sacar a Chile de Naciones Unidas.

"Naciones Unidas están integradas por países que no creen en la democracia y que violan permanentemente los DDHH y las Naciones Unidas no se han pronunciado, como Nicaragua, como Venezuela, como tantos otros, como Corea del Norte", afirmó el candidato del Partido Republicano.

Posteriormente, en alusión a su intervención, Boric consultó "cuando un candidato miente flagrantemente, ¿se le puede hacer ver?" e indicó que "la ONU ha condenado tanto a Venezuela como Nicaragua por violaciones a Derechos Humanos".

ME-O: Piñera es un "gran vacunador"

Durante el segmento de palabras cruzadas, a José Antonio Kast le tocó preguntar a Marco Enríquez-Ominami.

El primero, le consultó sobre el proceso de vacunación en Latinoamérica y sobre quién cree que lo ha hecho mejor.

ME-O respondió: "Voy a partir, para darte en el gusto, a tu candidato Piñera, que has votado dos veces con pasión por él, le reconozco algo: Es un gran vacunador. Vacuna muy, muy bien. Suena irónico, pero es cierto. Creo que el proceso de vacunación de Piñera, junto a los trabajadores del servicio público fue bueno (...) es quizás lo único que le reconozco, y no es poco".

El encontrón entre Provoste y Sichel

También durante el segmento de palabras cruzadas, Yasna Provoste tuvo como contendor a Sebastián Sichel.

La senadora le preguntó en varias ocasiones al ex ministro si había sido "lobbista" , y afirmó que había sido abogado de grandes empresas.

Ante las palabras de Provoste, Sichel le replicó que "los únicos años que no trabajaste en el sector público es porque te destituyeron porque no hiciste bien tu trabajo. Fui abogado orgullosamente. Me impresiona cómo gente como tú no entiende y ataca a los que trabajan en el sector privado".

Luego de varios intercambios, la abanderada DC insistió: "¿Fue lobbista de las empresas del gas?".

"No he tenido como cliente a una empresa del gas", sentenció el candidato oficialista.

Kast y su propuesta de una "zanja"

En medio de la discusión sobre migración, Kast reforzó su idea de construir una "zanja" en la frontera para impedir el paso de personas a pie.

"Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad y los cercos para que nadie caiga adentro y tampoco los animales, eso es factible y bastante económico", afirmó.

Consultado sobre el costo de esta medida, señaló que "son cerca de 10 millones de dólares dependiendo de la cantidad de kilómetros que uno quiera hacer (...) es similar a los costos de los viajes de repatriación".

Artés: "Mi programa no tiene precio"

En medio de las preguntas cruzadas, se produjo un intercambio entre Sichel y Artés. El ex ministro le preguntó sobre el costo que tenía su programa, ya que no aparecía en su propuesta.

"¿Cuánto cuesta tu programa?", consultó Sichel. Artés respondió: "Solo te voy a decir que mi programa no se vende en el mercado. Esa es una cuestión que tienes que saber".

Sichel insistió: "¿Pero cuánto cuesta el programa?"

"No tiene precio. ¿Te queda claro? ", sentenció Artés. Y Sichel inmediatamente le respondió "es extraño, pero bueno".

"Tú solamente ves las cosas desde el punto de vista de las monedas. Nunca podrás ver a un pueblo movilizado construyendo y cambiando la realidad", afirmó Artés, antes que culminara el tiempo.

Venezuela: Boric contra Sichel

Otro punto de choque se produjo entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric. En medio del debate sobre el ingreso de migrantes venezolanos al país, el ex ministro se refirió a un tuit del año 2013 de Gabriel Boric en el que respaldaba a Nicolás Maduro.

"Sebastián, hace mal mentir", señaló Boric. El aludido, solo insistió: "¿Redactaste ese tuit?"

Boric replicó que "yo fui de las primeras personas, dentro del mundo de izquierda, que condenó las violaciones a los derechos humanos".

Y a continuación señaló que "estás citando un tuit del año 2013 que nada tiene que ver con esta situación. Yo sé que estás acostumbrado a mentir. Lo hiciste con el cuarto retiro, lo hiciste como lobbista".

"Apoyaste a Maduro, estás con el Partido Comunista y proteges un régimen del terror", añadió Sichel.

Finalmente, Boric replicó: "Yo he condenado las violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar, en cualquier gobierno. Da lo mismo el color".

La disputa por las sociedades en Panamá

Otro de los encontrones en el debate se produjo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El primero le recriminó al segundo su "patriotismo", citando las sociedades que constituyó en Panamá y mostrando un papel que acreditaba el hecho.

Kast, replicó y lo desafió: "Hagámonos tres cosas, yo te invito mañana a que nos encontremos para hacernos un test de drogas, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile”.