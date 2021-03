Desbordes y eventual tercer retiro del 10%: "Si no hay alternativa, no descarto ninguna posibilidad"

En conversación con T13 Noche, el ex ministro de Defensa y precandidato presidencial RN y PRI, se refirió también a la decisión de postergar las elecciones de abril, señalando que es una decisión que "se esperó demasiado"

El ex ministro de Defensa y precandidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se refirió a la decisión de postergar las próximas elecciones de abril.

En conversación con T13 Noche, el ex ministro de Defensa señaló que se esperó demasiado esta decisión y que "esto se pudo haber previsto en enero o febrero. No se hizo (...) Sin ser un experto bastaba con ver lo que pasaba en Europa".

Para que los comicios se puedan realizar en mayo, tal como tiene previsto el gobierno, Desbordes indicó que "el gobierno tiene que apretar bastante más las medidas sanitarias".

Desbordes agregó que la postergación "en términos electorales no beneficia a nadie para nada, al revés perjudica a todos los que son candidatos. Mucho candidato que me ha planteado que pudiera legislarse para que ellos se bajen, no dan más, no tienen recursos. Es una medida extrema por las condiciones que estamos viviendo".

Ayudas económicas:

En relación a los apoyos económicos producto de la emergencia sanitaria, el ex titular de defensa indicó que el gobierno debe debe "mejorar la puntería" respecto a las medidas sociales, agregando que él plantea un bono o un ingreso de emergencia de unos 500 mil pesos -u ojalá un poco más- para un 80% de los chilenos (...) estamos hablando de clase media".

El abanderado RN agregó que "hay que reconocer que la última propuesta del gobierno mejoró muchísimo (...)pero hay que tener más recursos para las pymes".

"La posibilidad de retirar fondos del seguro de cesantía es una alternativa y el otro es el 10%. Yo no me cierro a ninguna alternativa, porque veo que la gente está desesperada y no está viendo cómo va a terminar, cómo va a ser el último empujón para salir de esta pandemia".

"Todavía hay demasiados requisitos" en las ayudas sociales que propone el gobierno, puntualizó Desbordes.

Retiro del 10%:

Sobre las propuestas del gobierno ante la situación económica de las familias producto de la pandemia, el precandidato indicó que espera "que no le pase al actual ministro de Hacienda lo que le pasó al saliente ministro de Hacienda que terminó diciendo: 'llegamos tarde'.

"Cuando eso le pasa a un ciudadano normal llegar tarde puede ser algo trivial, cuando le pasa a un ministro de Hacienda significa que hubo gente que lo pasó muy re mal, que sufrió mucho. Por eso llegar tarde para un ministro de Hacienda no es algo pequeño, no es algo nimio, es algo grave, gravísimo", indicó

Ante un eventual tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, Desbordes aseguró: "Si no hay una alternativa, no descarto ninguna posibilidad, por supuesto que no es lo que uno quiere, por supuesto que es una mala medida. No es una política pública, es una emergencia no más", decretó.