Diputado Celis y candidatura de Sichel: "Lo último que aconteció es tremendamente grave"

El diputado de Renovación Nacional (RN) aseguró en T13 Noche que se encuentra “en estado de reflexión” acerca de su apoyo a la candidatura del abanderado de Chile Podemos Más.

Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional (RN), conversó con Álvaro Paci en T13 Noche, apuntando –entre otras cosas– a su apoyo a la candidatura presidencial de Sebastián Sichel , algo por lo que se encuentra “en estado de reflexión”.

“Claramente lo último que aconteció es tremendamente grave y delicado para uno que está en política y por lo mismo me gustaría poder conversar con Sebastián Sichel y poder hacerle algunas preguntas, dudas que tengo, y precisar el alcance que él tuvo o la implicancia en esta fallida candidatura a diputado”, explicó Celis.

“Cómo yo puedo seguir haciendo equipo con Sebastián Sichel si en definitiva él el 2009 era jefe de gabinete del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía todos saben que ellos supervigilan lo que es la Subsecretaría de Pesca, aparece con aportes de empresas pesqueras. Claro él dice ‘es la Democracia Cristiana, yo no sabía’, pero yo he sido candidato y cuando un partido te aporta dinero, el que rinde cuentas es el partido. Pero cuanto tú recibes aportes de privados, tú lo transparentas, y en el caso del 2009 si bien no existía esta ley de transparentar las donaciones, me parece muy difícil que él no pudiera saber en definitiva quiénes eran los aportantes, y mientras no esclarezca esa duda, me mantengo en estado de reflexión”, agregó, recalcando que “me cuesta creerle” al candidato de Chile Podemos Más.

Celis aseguró que prefiere mantener distancia “y también te reconozco que hay diputados, no sé si son todos, que están sumamente complicados. Algunos ya se han definido, no creo que sean más de cinco, oficialmente, sobre apoyar a José Antonio Kast, pero los que no están apoyando a José Antonio Kast en primera vuelta están complicados, porque uno tiene que dar respuestas en terreno y yo no tengo esa respuesta”