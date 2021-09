Ramón López y defensa de Boric al BC: “Induce a pensar que su gobierno no sería lo que yo esperaría”

Quien fuera el principal economista de la candidatura de Daniel Jadue cuestionó la autonomía del Banco Central y pese a que respaldó la candidatura de Boric, le pidió “coraje” para realizar reformas profundas.

El principal asesor económico en la precandidatura presidencial de Daniel Jadue, Ramón López, volvió a criticar al Banco Central, que subió la tasa de interés esta semana y cuyo presidente se ha manifestado públicamente contra el cuarto retiro de fondos de AFP. Además, el profesor de la Universidad de Chile emplazó a Gabriel Boric a impulsar reformas profundas en su eventual gobierno.

López cuestionó a través de redes sociales al organismo que tiene la función de velar por la estabilidad del peso chileno y el candidato presidencial de Apruebo Dignidad salió en defensa del ente, asegurando que el Banco Central es “serio, autónomo y actúa con responsabilidad”.

“Venir en este momento a plantar algo así como ‘lo serio, lo técnico del Banco Central’, me pareció increíble. Yo tengo muchas simpatías ideológicas con Gabriel Boric, pero esto me pareció raro y me induce a pensar que un eventual gobierno de él no sería lo que yo esperaría”, dijo López en conversación con T13.

“Este país necesita reformas muy profundas en todas las áreas. Este país necesita una alternativa. No estoy hablando de entrar en guerra, estoy hablando de tener el coraje para adoptar medidas que son absolutamente necesarias”, añadió.

Si bien el profesor titular de Economía de la Universidad de Chile aseguró que votará por el candidato del Frente Amplio, dijo no estar de acuerdo con la postura de Boric sobre el Banco Central, y fue crítico con el rol del organismo en nuestro país, e incluso puso en duda su autonomía.

“Me pareció muy extraña su postura porque yo creo que la autonomía del Banco Central no es apropiada. Incluso Nicolás Grau dio una entrevista en la que plantea todas sus dudas sobre la relevancia de tener un Banco Central absolutamente autónomo”, dijo haciendo referencia a uno de los principales economistas del Frente Amplio.

“Yo creo que la autonomía del Banco Central no es tan grande. El Banco Central tiene una ideología muy clara en su consejo, muy ortodoxa, porque ellos están dominados por una ideología que ha imperado durante muchos años, y por su cercanía con la elite, que quiere que sigan los subsidios al capital”, complementó.

“No creo que haya una mala intención. Lo que pasa es que el Consejo del Banco Central está compuesto por gente que es, como la mayoría de los economistas chilenos, ultraortodoxa. Ellos en el pasado se han jugado por políticas públicas que van dirigidas a aumentar el retorno al capital, y todas las políticas que se han aplicado en el pasado han ido a promover la rentabilidad del capital, con la esperanza de que eso genero inversión, mayor producción y que eso beneficie a todo el mundo”, añadió.

López estimó que las proyecciones de inflación que hace el Banco Central no son adecuadas y aseguró que no hay intenciones del Consejo del Banco Central, que es el que toma las decisiones del ente, en abrirse a otras opciones de manejo económico en el país.

“Esa ideología ultraconservadora se concilia con ciertas políticas públicas y es muy contraria a políticas basadas en subsidios sociales. Acá no es problema de que tengan mala fe, es que hay una contradicción a su propia ideología, y hay una defensa a su pasado. Acá por primera vez tenemos otra visión de aumento de demanda y subsidios sociales, lo que va en contra de todo lo que han dicho en el pasado”, dijo haciendo referencia a la entrega del IFE y retiro de fondos de AFP.

“No hay ninguna intención, hay un instinto de conservación de su pasado. No creo que ellos quieran afectar la economía, pero su instinto los induce a tratar de que fracasen las políticas de demanda, porque su credibilidad quedaría en duda. Estas son presunciones, imposible tener pruebas de esto”, agregó.