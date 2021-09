Gabriel Boric respalda al Banco Central tras críticas desde Apruebo Dignidad: "Es autónomo y serio"

El candidato presidencial señaló que el organismo "actúa con responsabilidad". Esto, luego de las críticas esbozadas desde el PC al actuar del Banco.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respaldó la labor del Banco Central luego de las críticas que ha recibido tras aumentar drásticamente la tasa de interés.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado señaló que el "Banco Central es autónomo , serio y actúa con responsabilidad".

"Nuestro desafío es que en el próximo gobierno logremos que todos sean parte del desarrollo, con crecimiento equitativo, innovación, trabajos dignos y mejores salarios. Tenemos propuestas y equipo para hacerlo realidad", añadió el abanderado del Frente Amplio.

Sus palabras se producen tras las críticas recibidas por el organismo en las últimas horas luego de subir 75 puntos base la tasa de interés, dejándola en 1,5%. Algunos de estos reparos provinieron desde Apruebo Dignidad.

El ex secretario general del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, afirmó ayer que "el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas. Para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del Banco Central. No duró nada".

"No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra" , remató el militante del PC.