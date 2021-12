Edwards pide a Boric aclarar acusación y dice que "declaraciones de Kaiser ninguno las conocía"

El senador electo del Partido Republicano también se refirió a la prouesta de estado emergencia de José Antonio Kast, asegurando que estaría sujeta a la aprobación del Congreso.

El senador electo del Partido Republicano, Rojo Edwards, se refirió a la iniciativa respecto al estado de emergencia de la candidatura presidencial de José Antonio Kast y criticó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por la acusación de acoso en redes sociales que se realizó en su contra.

“Gabriel Boric no va a ser presidente si no explica esta acusación de acoso”, aseguró el próximo parlamentario. “Esto es un tema complejo de no revictimazarla (a la víctima), y eso lo entiendo, pero eso no implica que no le podamos creer a la víctima, conocerlo, y que Gabriel Boric tenga que despejarlo”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a la posible querella que Boric medita presentar conta Kast por acusarlo de abuso en vez de acoso en el debate de Archi, por lo que luego el aspirante del Frente Social Cristiano se disculpó.

“Si Gabriel Boric se querella, bueno, que se querelle. A los primeros invitados que nosotros camos a invitar son a Camila Vallejo, a Emilia Schneider, Alondra Arellano, Gonzalo Winter y toda la otra cantidad de personas que han corroborado”, precisó.

Caso Kaiser y empleados públicos

Edwards también tuvo palabras para abordar los dichos contra las mujeres y transfóbicos del electo diputado Johannes Kaiser, que renunció al Partido Republicano una vez que salieron a la luz dichas palabras: "No nos representa y lo dijimos apenas salió la información. Nos separamos completamente de Johannes Kaiser", precisó.

“Yo no quiero explicar lo inexplicable. Las declaraciones de Johannes Kaiser ninguno las conocía, yo no las conocía. Apenas las supimos en ese acto nos distanciamos”, agregó.

En cuanto a la propuesta de Kast de retiro de cerca de 30 mil empleados públicos, Edwards sostuvo que “lo que queremos es que no ayan actvista político. Que hayan personas capaces sirviendo a Chile”.

Propuesta de estado de emergencia

El militante republicano también se refirió a la idea de estado de emergencia de José Antonio Kast, lo que causó polémica el viernes en el debate de la Archi debido a que consideraba realizar detenciones en lugares que no fueran cárceles.

“Una reforma constitucional destinada a que se establezca un estado de emergencia calificado con autorización del Congreso Nacional donde pueda el presidente pueda pedir facultades: Dichas facultades podrán ser cualquiera de las establecidas para los otros estados de excepción, y tendrán la misma duración”, aseguró el respecto leyendo la propuesta.

“En la violencia del 18 de octubre no existían ciertas herramientas, así que dijimos, sabe que más, Chile no tiene porqué vivir otra noche de terror ni las personas que viven permanentemente en el terror de los narcos y el crimen organizado, y en ciertas circunstancias como La Araucania puede pedírsele al Congreso las mismas atribuciones que ya están en el Congreso hace 40 años, respecto a la intercepción de comunicaciones y la idea de mantener las personas en sus casas o mantenerlos en retenes”, agregó.

"Más comunista que Cristina Kirchner"

Para finalizar, Edwards mencionó las diferencias programáticas en materia de pensiones entre el líder republicano y el abanderado de Apruebo Dignidad.

Señaló que "nosotros creemos en la libertad que usted tenga su plata y usted vea quién se la maneja". En cambio, expresó que con el programa de Boric "nosotros no vamos a ser dueños de nuestros ahorros, nos obligarán a meter nuestros ahorros actuales a un fondo que ellos van a manejar".

El senador electo ejemplificó su afirmación con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), el cual forma parte del Sistema Integrado Previsional Argentino y fue creado bajo el mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

Al respecto, dijo que “ellos crearon en 2008 el FGS y ¿qué fue lo que hicieron con ese fondo? (...) Hicieron planes de calefacción, se autoprestaron plata a tasas ridículamente bajas al Estado y esa plata se esfumó, entonces te pueden decir 'es tuya, pero la vamos a manejar nosotros'. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que nos van a manejar?"

En ese marco, Edwards aseguró que las propuestas de Boric tienen similitudes con el FGS de Argentina asegurando que "nosotros no vamos a ser dueños de nuestros ahorros, nos obligarán a meter nuestros ahorros actuales a un fondo que ellos van a manejar". "¿Qué pasa si ellos se ponen a prestarle plata al gobierno para financiar sus programas?”, cuestionó y señaló que “ Gabriel Boric es mucho más comunista que Cristina Kirchner ”.

