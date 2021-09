La resaca del cuarto 10%: Sichel defiende estrategia de campaña en medio de desmarques oficialistas

Dos diputadas -una UDI y una RN- salieron a decir que no apoyarán al candidato independiente de Chile Vamos. Nora Cuevas, exalcaldesa gremialista, dijo expresamente que trabajará por José Antonio Kast. Todo esto ocurre luego de que 35 parlamentarios oficialistas se desalinearan del llamado del abanderado -y del gobierno- sobre rechazar el cuarto retiro. El exministro dijo este miércoles que la campaña es con “bototos”, alejada del debate político, tal como en las primarias.

Pocas declaraciones públicas realizó el oficialismo este miércoles, día después de la aprobación en Sala de la Cámara del cuarto retiro del 10%. El golpe nuevamente fue duro para Chile Vamos y el gobierno de Sebastián Piñera -tal como en los tres anteriores-, aunque esta vez el panorama se agudizó, pues faltan menos de dos meses para la elección presidencial y parlamentaria del próximo 21 de noviembre.

El candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, insistió durante semanas que los parlamentarios debían rechazar este cuarto 10%, pues, dijo, se trata de una mala política pública. Es más: el abanderado dijo que no apoyaría en campaña a los candidatos que votaran a favor de esa iniciativa.

Así, la aprobación en la Cámara pone en una incómoda situación al abanderado, quien además ve mermado su liderazgo en la coalición.

Si se trata de “liderazgos”, los presidentes de los partidos oficialistas -de RN y la UDI- tampoco pasaron el test.

“¿Toma como una derrota para usted la votación del cuarto retiro con votos oficialistas?”, fue una de las preguntas que se repitieron para el candidato Sichel, quien este miércoles estaba de gira en Talca. “Para los chilenos, sí”, respondió. Inmediatamente, la contrapregunta: “¿Y para usted?”. “Yo siempre lo he dicho de igual manera: no estoy acá para ganar o perder una elección; estoy acá para hacer lo que creo que es bueno para los chilenos y lo de ayer siento que fue una tremenda derrota para los chilenos. El camino se pone cada vez más pedregoso, porque veo que va triunfando esa idea de expropiar los fondos, de que la gente se quede sin sus ahorros”, dijo.

El abanderado, asimismo, comentó que le parece “doloroso” el comportamiento de los diputados que votaron a favor. “Me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos Más. (…) Además me parece impresionante que algunos de ellos hayan votado a favor del 10% por miedo, por su reelección, como lo dijeron varios de ellos”, señaló, al relatar que cuando habló con parlamentarios, “nadie me dijo, ‘porque es bueno para los chilenos’”, aseguró.

El cuarto retiro también dejó la resaca que se arrastra respecto al bajo protagonismo de los partidos oficialistas a la campaña del abanderado. “(La candidatura) queda herida, pero no está muerta y creo que, cuando alguien tiene una herida, entre más ayuda reciba mejor, pero hay que dejarse ayudar”, dijo en Radio Universo, a primera hora de este miércoles, la diputada RN Paulina Nuñez, quien hace semanas sorprendió anunciando su voto a favor del cuarto retiro. En ese momento, de hecho, le enrostraron en su partido que antes de ese anuncio ya se hubiese sacado una foto de campaña con Sichel.

En esa línea, la diputada señaló: “Una cosa es ser independiente y tratar de plantearle al país una mirada distinta, alejada de los partidos, y otra es no entender que aquí o se gana con todos o se pierde con pocos”.

Más tarde, el abanderado reafirmó que su estrategia es la correcta.

“En nuestras encuestas, nosotros seguimos igual. (…) Yo estoy haciendo una campaña con bototos, miro menos a los analistas, menos a los pasillos del Congreso, menos en el debate político cotidiano, sino con bototos, en terreno. La estrategia siempre fue esa: nos pasó en las primarias, todo el mundo ninguneó la campaña diciendo ‘un independiente, sin partido, que no tenía parlamentarios, no puede ganar una elección’ y pasó todo lo contrario. (…) Nuestra estrategia siempre ha sido la misma, igual que las primarias”, aseguró Sichel.

El “desangre” de apoyos

La mañana había comenzado compleja para el oficialismo. En el chat de WhatsApp de la UDI se habló de “deslealtad” por parte de quienes aprobaron este cuarto retiro. También se adujo este comportamiento a una desconexión con el partido. RN, en tanto, en completo silencio con sus 13 votos favorables.

La primera en lanzar un primer desmarque post votación fue la diputada UDI Nora Cuevas. En conversación con T13.CL comentó: “Yo estoy con José Antonio Kast en esta campaña presidencial. Yo siempre he dicho que valoro mucho la amistad en las personas, las consecuencias de los personajes. (…)cuando hay cariño y credibilidad... ahí estoy yo firme junto a él”.

Las declaraciones de la exedil se dan una semana después de que Sichel tuviera que enfrentar el fuego amigo de la UDI, por lo que tildaron su débil y “dubitativo” desempeño en el primer debate televisivo. De hecho, el episodio develó el “vitrineo” de los UDI ante la candidatura de J. A. Kast, de quien, dijeron, “se llevó todos los aplausos en el debate”, pues, recalcan, defendió las ideas de la derecha, no así Sichel.

Nora Cuevas, diputada de la UDI. Crédito: Agencia Uno. Lee También > Diputada UDI rompe filas y revela respaldo a José Antonio Kast: “Hay cariño y credibilidad”

En ese sentido, el respaldo de Cuevas no es menor. Si bien la exalcaldesa también apoyó a J. A. Kast en 2017, esta vez se convierte en la primera diputada en salir públicamente a revelar esta información. Hasta ahora, solo RN había vivido desmarques. El primero fue el diputado RN Leonidas Romero, quien en T13, dijo el pasado 17 de agosto que “no voy a trabajar por él y espero que no sea Presidente”.

Actualmente, el diputado reconoce abiertamente que él trabaja por la candidatura de J. A. Kast y RN igualmente decidió inscribirlo para su reelección de noviembre.

Luego vinieron las renuncias de RN de los diputados Harry Jurguensen y Cristóbal Urruticoechea, quienes dijeron, antes de inscribirse para la parlamentaria, que estarían más cómodos en el Partido Republicano, que fundó J. A. Kast.

Este miércoles, además, desde Valparaíso, la diputada RN Francesca Muñoz, en conversación con T13, señaló: “Él (Sichel) dijo que no iba a apoyar a los diputados que apoyaran el cuarto retiro; y lo que yo estoy agregando es que el apoyo no es recíproco. Yo tampoco voy a apoyar la candidatura de él”.

Eso sí, la parlamentaria evitó referirse a si apoyaría o no a José Antonio Kast.

Ante ambos nuevos casos -Cuevas y Muñoz-, la UDI y RN se manifestaron al respecto. “Es una decisión completamente personal, basada en razones de amistad, pero la UDI es un partido serio que no solamente respeta su palabra sino que quiere ser parte de una nueva mayoría social, liderada por Sebastián Sichel, que tenga posibilidades reales de ser una alternativa renovadora y con futuro”, dijo la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, sin ahondar sobre si habrá sanciones.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, por su parte, advirtió que hablará con la diputada Muñoz, porque el candidato del bloque es Sebastián Sichel y, así, recordó que Romero fue sometido al Tribunal Supremo del partido por su comportamiento ante la elección presidencial.

Sichel, desde Talca, también se refirió al apoyo de Cuevas a Kast.

“Es una decisión personal de ella. Ella fue unas de las que aprobó el retiro ayer, me gustaría saber si José Antonio está de acuerdo con los retiros, porque si la razón es que ella está de acuerdo con los retiros, y yo he dicho precisamente que no, parece ser que el argumento político se cae por su propio peso”, dijo.

Con todo, el proyecto de ley de cuarto retiro ahora debe ser conocido por la Cámara Alta. El Senado, en todo caso, aún es un terreno incierto para el oficialismo, pues senadores RN como Marcela Sabat y Manuel José Ossandón aún están en reflexión. ¿Lograrán Sichel y el gobierno alinear a los senadores? Chile Vamos no se aventura a predecir ese escenario.