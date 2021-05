Evelyn Matthei y su opción presidencial: "No hay duda alguna que el lunes me van a bajar"

La alcaldesa de Providencia busca repetir y mejorar su resultado de 2016, donde obtuvo el 53,22% de los votos. En relación a su interés de competir en las presidenciales como carta de la UDI, afirmó que "yo no he bajado mi candidatura, pero es bastante obvio que el lunes van a optar por un solo candidato y ese va a ser Lavín".

Hasta el Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia llegó minutos después de las 10 de la mañana la alcaldesa de dicha comuna, Evelyn Matthei, a emitir su sufragio.

Matthei -quien sufragó en la mesa 278 de este establecimiento ubicado en la avenida Chile España- dijo estar "muy motivada" para seguir en su cargo. "Hemos hecho harto en estos 4 años y queda todavía mucho por hacer en Providencia".

La alcaldesa busca repetir y mejorar su resultado obtenido en 2016, donde consiguió el 53,22% de los votos. Lo que ocurra este domingo será crucial para la eventual precandidatura presidencial de la ex ministra y ex senadora, quien busca competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos.

Con todo, en los últimos días se ha instalado al interior de Chile Vamos un debate sobre una posible bajada de Matthei de la carrera presidencial.

En relación a este tema Matthei afirmó a CNN Chile antes de votar que "no hay duda alguna que el lunes me van a bajar".

Luego, en un punto de prensa, profundizó en el tema:

"El consejo (general de la UDI) va a definir, eso está absolutamente claro. Yo no he bajado mi candidatura, pero es bastante obvio que el lunes van a optar por un solo candidato y ese va a ser Lavín. Yo no actúo ni con pica, ni con rabia. Seguiré encantada de la vida de alcaldesa de Providencia", afirmó.