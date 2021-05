¿Se baja o no Matthei?: las últimas cartas que se juega la alcaldesa en su disputa con Lavín

Pese a las últimas señales públicas de la edil, en su equipo aseguran que el último capítulo de la batalla al interior de la UDI se vivirá el domingo, cuando se conozcan los resultados de las elecciones. La exministra, sin embargo, sí ha dejado claro una cosa: si hay una catástrofe electoral en la derecha y en la UDI, ella no estará disponible para ir sin Lavín a la primaria oficialista.

“Creo que ya se impuso la visión de que irá un solo candidato y con Joaquín (…) para qué seguir”. Esa fue la frase que dijo Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, este miércoles, y que causó nuevos movimientos al interior de la UDI.

¿Se baja Matthei de las primarias de Chile Vamos, fijadas para el 18 de julio? Era lo que se comentaba este jueves por la mañana en el sector, sobre todo luego de que se difundiera que la alcaldesa, el miércoles por la noche, en un Live por Instagram había señalado que no iba de candidata presidencial.

“Siempre señalé que lo lógico es que fuéramos cinco (a las primarias). (…) Las cosas van por otro lado y no tiene sentido no decirlo”, aseguró este jueves en una actividad de cierre de campaña.

En esa línea, en su equipo recalcan que no ha existido ningún cambio de postura de Matthei, como sí ha ocurrido con Joaquín Lavín. Recuerdan que el pasado 20 de diciembre, días después de que sellara un fair play con la propia alcaldesa y el candidato de RN, Mario Desbordes; el exministro dijo en El Mercurio que esperaba que “compitan todos los que quieran competir (en la primaria), porque cada uno tendrá su propio proyecto”.

En ese sentido, en el círculo de Matthei afirman que, por estos días, la exministra solo materializa su discurso de hace semanas: que su nombre no estará disponible en el consejo general de la UDI del próximo lunes si está sobre la mesa que se elija a uno u otro nombre. Los dos o para ella no hay camino presidencial.

Evitar un nuevo 2013 a toda costa

Las señales de Matthei, en ese sentido, se dan solo a dos días de que se inicie la mega elección municipal, de constituyentes y gobernadores. El nerviosismo en la derecha por los resultados ha inundado parte del sector y, por lo mismo, aquello no ha dejado indiferente a la alcaldesa.

Ya está instalado en la UDI que los resultados en Providencia y en Las Condes serán “insumos” que ayudarán a tomar una decisión el mismo 17 de mayo. Por un lado, Matthei se mide en la reelección y, por otro, Lavín se juega la continuidad de su gestión con Daniela Peñaloza (UDI), una apuesta que en Chile Vamos han considerado “arriesgada”, dado que el Partido Republicano compite en esa comuna con Gonzalo de la Carrera, un nombre que, dicen, goza de mayor conocimiento que la ingeniera comercial.

Matthei salió electa en 2016 con el 53,22% y si solo obtiene un voto más dicen en su círculo que ya será considerado un “éxito”. Mientras, algunas voces oficialistas auguran que el triunfo de Peñaloza no está asegurado.

¿Qué ocurre si, hipotéticamente, Peñaloza sale derrotada? Matthei, dicen, tiene que ponerse en todos los escenarios, por lo que seguiría firme su postura: no estará disponible para un desafío presidencial si es que Lavín no está en la papeleta en la primaria.

En ese sentido, deberá evitar, agregan sus cercanos, que la UDI, ante una catástrofe electoral en Las Condes, “vaya a buscarla”, pues bien saben en su círculo que la alcaldesa no está disponible para otra elección como en 2013, donde, recalcan, se sintió sola ante las bajas probabilidades de triunfo ante Michelle Bachelet. No pocos recuerdan que por ese año las palomas con su rostro enviadas a regiones eran devueltas a Santiago.

Si eso ocurre, sostienen las mismas fuentes, deberá adelantarse a Lavín y notificar formalmente a la mesa que no está disponible para el desafío presidencial, para evitar justamente que el alcalde se baje de la carrera.

¿Por qué no ir sola a la primaria? Justamente, explican en su círculo, porque si el estado de ánimo de la derecha decae post elecciones, será muy complejo energizar al electorado en esta contienda y, por ende, tener chances reales de ganar la presidencial en noviembre. El escenario sería muy parecido al de 2013.

El dilema por resolver: ¿a quién apoyar en la primaria?

Otro escenario posible -y el más probable, según avizoran en Chile Vamos- es que Matthei quede fuera de la contienda de primarias. En ese caso: ¿apoyará a Joaquín Lavín? “No me he puesto en un escenario de apoyo”, respondió la edil esta semana a Ex-Ante. Eso sí, aclaró que respaldaría al ganar de esa primaria. Sin embargo, la duda recae en quién apoyará en la campaña a esos comicios de julio.

Hasta ahora, Matthei ha demostrado más similitudes programáticas con Ignacio Briones (Evópoli), pues tanto a Sebastián Sichel como a Mario Desbordes ha criticado sus ideas en algunas ocasiones, aunque al independiente de manera más tajante.

Eso sí, hasta ahora, según encuestas públicas, el exministro de Hacienda es la carta menos competitiva de Chile Vamos. ¿Eso podría cambiar con el apoyo de Matthei? Sus cercanos lo ven difícil.

Sí tienen claro en la UDI que, ante la tensión que se ha provocado por estos días a raíz de la disputa Lavín-Matthei, será complejo que la alcaldesa respalde en una campaña a primarias al hoy alcalde de Las Condes.

La tensión ya incluso terminó sobrepasando este jueves al presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo: “Hemos repetido hasta el cansancio que no podemos distraernos esta semana de la elección más importante que hemos tenido en décadas”. Al tiempo que el diputado recalcó que la UDI no sacará por secretaría ni por capricho a un candidato, sino que se hará de manera “institucional” a través del consejo general.

La tensión incluso ha traspasado la UDI y ha calado en el resto de Chile Vamos. Esta jornada, Macaya apuntó directamente a Felipe Kast, senador Evópoli, quien escribió en Twitter que lamentaba que Matthei no participe de las primarias. “Mala noticia para Chile Vamos. Evelyn es un aporte no solo porque tiene importante respaldo ciudadano, sino también porque es capaz de defender ideas sin usar la calculadora electoral”, dijo el expresidenciable, a lo que Macaya respondió por la misma red social: “Mala noticia para Chile Vamos es que los socios empiecen a meterse en la interna de otros partidos. Yo no opine de la interna Evópoli o RN cuando nominaron a Ignacio o Mario. La UDI aún no cierra este tema y ustedes dan consejos “desinteresados” públicos? Me parece que no corresponde”. El escenario sigue abierto.