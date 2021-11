Boric valora los recientes apoyos a su candidatura y afirma que su campaña "se está ciudadanizando"

El abanderado de Apruebo Dignidad fue consultado sobre un eventual encuentro con la ex presidenta Michelle Bachelet. "Yo respeto mucho su rol institucional, no me corresponde pronunciarme sobre lo que ella debe o no debe hacer", apuntó.

El candidato presidencial Gabriel Boric (CS) aseguró que su campaña "se está ciudadanizando" tras recibir el respaldo y apoyo de diversas colectividades políticas y sociales.

"Agradezco mucho el respaldo que nos dio el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Ecologista Verde, la Asamblea 8M, diferentes organizaciones sociales, fundaciones, la Fundación Iguales… o sea, acá nuestra campaña se está ciudadanizando, está desbordando los márgenes del Congreso y eso es tremendamente positivo", sostuvo el abanderado presidencial

De paso, señaló que "hago un llamado a todos los que creen en la unidad de los demócratas a unirse a esta candidatura, tenemos la apertura para incorporar las buenas ideas. Vamos a seguir avanzando juntos y sepan que hemos escuchado".

"No me cabe ninguna duda que sus militantes de base (de la DC y el PR), que trabajan día a día por mejorar la democracia, van a estar con nosotros ", agregó respecto a los partidos políticos que han mostrado su apoyo desde las directivas.

Junta nacional de la DC y apoyo de la fundación de Michelle Bachelet

Gabriel Boric abordó su eventual participación en la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) para oficializar un apoyo de parte de la colectividad, señalando que "voy a conversarlo con Carmen (Frei)".

"Estamos esperando una comunicación oficial en torno a esto. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a conversar con todos y todas; y en eso no tengo ningún problema, hay que ver cuál es el formato, eso no está decidido, pero yo me junté con Carmen, he tenido muy buenas conversaciones con Víctor Torres, con Claudia Pizarro, dirigentes de base democratacristianos, y no tengo ninguna duda que ante el desafío que tenemos, vamos a encontrar los puntos que nos unen antes de los que nos separan", complementó.

A la hora de referirse al apoyo anunciado por la fundación de la ex presidenta Michelle Bachelet, el abanderado presidencial reconoció que "es un honor recibir todos estos apoyos que han surgido en los últimos días, lo recibimos con humildad y responsabilidad (…) estamos construyendo sobre quienes estuvieron antes que nosotros".

Y sobre si se reunirá con ella, enfatizó que "yo respeto mucho su rol institucional, no me corresponde pronunciarme sobre lo que ella debe o no debe hacer y quiero ser muy cuidadoso con eso, porque no estamos en tiempos de andar pauteando a ninguna mujer ni tampoco a liderazgos como ella".

José Antonio Kast y la Convención Constitucional

Al ser consultado sobre si la nueva Constitución correría peligro en un eventual gobierno liderado por José Antonio Kast, Gabriel Boric enfatizó que "hay una cuestión muy clara respecto a eso, nosotros nos la jugamos por la nueva constitución hace muchos años y yo en particular en el acuerdo del 15 de noviembre".

"Hay otra persona, que es José Antonio Kast, que trató permanentemente de boicotear ese proceso y que se salió de la UDI porque la UDI era muy dialogante , entonces imagínense el riesgo que corre esta esperanza de la nueva Constitución en un gobierno como el de José Antonio Kast", acusó.

En esa línea, apuntó que "nosotros vamos a estar comprometidos con el apoyo al proceso constituyente con la colaboración del proceso constituyente, para poder implementar los cambios en paz, tranquilidad y con todos los resguardos que sean necesarios".