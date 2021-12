Boric critica "pronóstico" de Chahuán: "Es de manual, es exactamente lo mismo que Trump"

Tras las declaraciones del senador Chahuán, el candidato presidencial acusó que en "la ultraderecha en Chile están empezando a cuestionar los eventuales resultados".

El candidato presidencial Gabriel Boric acusó que en "la ultraderecha en Chile están empezando a cuestionar los eventuales resultados" de la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre.

Las afirmaciones del abanderado de Apruebo Dignidad se dan luego que el presidente de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán señalara que los resultados podrían ser estrechos y que "es posible que la diferencia sea tan minúscula que esto pueda ir a los tribunales electorales"; y que desde el comando de José Antonio Kast se plantearan cuestionamientos al Servicio Electoral (Servel) y posibles problemas en el conteo de votos durante este domingo.

"Es de manual lo que está haciendo la ultraderecha en Chile, es exactamente lo mismo que Trump", acusó Gabriel Boric.

En esa línea, dijo que "están empezando a cuestionar los eventuales resultados, ya instalaron una campaña de mentiras por todos lados... han llegado a cuestionar instituciones como Universidad Católica, a mí me inventaron fichas clínicas falsas, han inventando historias familiares inexistentes. Están absolutamente desatados".

"Hago el llamado a nuestros adherentes a no hacer lo mismo, nosotros tenemos principios, convicciones que no vamos a tranzar por una cuestión electoral. Y acá es importante el cómo nos mantengamos de aquí en adelante, porque la credibilidad se construye pasito a pasito y se demora mucho la confianza en construirse, pero se derrumba fácilmente, por lo tanto, llamo a no ser como ellos", complementó al respecto.

Y dijo que "confío en los resultados electorales, confío en los chilenos y chilenas y confío también en las instituciones de Chile que van a entregar los resultados cuando corresponda y no voy a poner en duda los resultados de la elección".