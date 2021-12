Gabriel Boric confirma que no participará del programa "Bad Boys" de Franco Parisi

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad basó su decisión en la millonaria deuda por pensión alimenticia que tiene Parisi. "Uno tiene que guiarse por principios", aseguró.

Gabriel Boric puso fin al misterio y afirmó que no participará del programa "Bad Boys" , espacio de conversación por Youtube que tiene Franco Parisi con adherentes del Partido de la Gente (PDG).

Recordemos que este lunes, el candidato de Apruebo Dignidad aseguró en "Las caras de La Moneda" que estaba en conversaciones con Parisi para hacer posible este encuentro. "Lo estamos conversando, es algo que no lo tenemos definido", le dijo a Don Francisco.

Finalmente, el diputado reveló que no será parte del espacio durante una entrevista al estelar "Candidato llegó tu hora", de TVN. "Soy una persona que basa su liderazgo en escuchar, y me he tomado unos días de reflexión porque hay opiniones encontradas a si debo o no ir justamente a ese programa", explicó Gabriel Boric.

"Después de pensarlo mucho y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han manifestado su preocupación, yo sé que electoralmente sería rentable ir porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas, sin embargo creo que en elecciones y en la vida en general, uno tiene que guiarse por principios, y por lo tanto, dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar, es algo que tiene que cumplir", agregó.

Ante la pregunta, Boric respondió que "dado que eso sigue estando pendiente y las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi , no ir al programa Bad Boys, y seguir hablando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha con parte del Partido de la Gente que hoy está muy preocupada por todo esto que se ha denunciado”.

He decidido no asistir al programa Bad Boys. Nuestro objetivo es conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares.#CandidatoLlegóTuHora pic.twitter.com/zhIm1YvBLt December 9, 2021

Franco Parisi no tardó en responderle a través de sus redes sociales, asegurando que el programa se realizará de igual manera el domingo 12 de diciembre a las 21:00 horas, donde "desmenuzarán en detalle" su plan de gobierno.