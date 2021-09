Boric critica a Sichel por retiro del 10%: "Por qué querrían negar a algunos lo que ellos sí toman"

"Yo no tengo ningún problema en ser transparente respecto a estos temas, yo esperaría que todos los candidatos presidenciales hagan lo mismo", señaló.

El candidato presidencial Gabriel Boric (CS) emplazó a Sebastián Sichel (IND) por no querer revelar si hizo uso de alguno de los retiros del 10% de los fondos de pensiones.

Fue durante este lunes que el candidato del oficialismo declinó de revelar si hizo el trámite, afirmando que " no voy a caer en ese debate moral porque creo que esa esa la incoherencia del sistema".

"Mientras algunos salen a exigir explicaciones, yo creo que es al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el Cuarto Retiro y están aprobando voladores de luces", complementó.

Por lo mismo, la candidata Yasna Provoste (DC) lo criticó asegurando que "Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no sacó su 10%. Esto no es una trampa como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia".

En esa línea, el diputado Gabriel Boric también se plegó a las críticas contra el ex ministro de Desarrollo Social, afirmando que "cuando uno es candidato presidencial, el estándar de transparencia de nuestros actos se eleva y eso puede ser incómodo".

Sobre Sichel, comentó que "lo que corresponde" es que lo explique. "Tratar de esquivar esas preguntas pone en tela de juicio de por qué querrían negarles a algunos lo que ellos sí toman", apuntó Boric.