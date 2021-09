Sichel declina responder si realizó retiro del 10% de AFP: "No voy a caer en ese falso debate moral"

El candidato afirmó que muchos personas "se quieren meter en lo que hace el resto para no opinar y definir lo que ellos no pueden explicar" y acusó una "trampa" de la izquierda.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la contingencia política en medio de la tramitación del Cuarto Retiro y de las críticas que han recibido autoridades oficialistas luego que afirmaran haber realizado retiros de fondos previsionales.

Tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, como la ex subsecretaria de Prevención del Delito y actual vocera del comando de Sichel, Katherine Martorell, afirmaron que han efectuado giros desde sus cuentas de ahorro previsional.

Respecto a si estima que esto representa una incoherencia -debido a los llamados del gobierno a rechazar el Cuarto Retiro- Sichel afirmó que "la única incoherencia que veo son las vueltas de carnero de la posición de algunos candidatos de la oposición. La falta de explicación razonable respecto a lo que puede pasar con la inflación o los efectos que puede tener en la economía, y no he visto ninguna respuesta de Gabriel Boric o de Yasna Provoste".

En esa misma línea, sostuvo que "lo que he visto es un interés de tirar fuegos artificiales para desviar el tema de fondo, que es el impacto que va a tener en las familias más pobres y de clase media una mirada irresponsable a lo que está pensando. En vez de aprobar una mejora de pensiones, siguen discutiendo el Cuarto Retiro".

Consultado sobre si él ha realizado retiros de fondos de AFP, afirmó que "he visto que muchos han caído en esa trampa moral. Que se quieren meter en lo que hace el resto para no opinar y definir lo que ellos no pueden explicar".