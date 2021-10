Germán Codina critica a líderes políticos por violencia en el 18-O: "Están ausentes"

"No puede ser que cada vez que sucede algo, todos estén sacando la calculadora para ver si les conviene decir algo o no", cuestionó el alcalde de Puente Alto por los hechos de violencia registrados tras la conmemoración del "Estallido Social".

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, condenó la "demora innecesaria" de reacciones de los líderes políticos que pretenden "liderar" el país. "No puede ser que cada vez que sucede algo, todos estén sacando la calculadora para ver si les conviene decir algo o no", criticó.

El jefe comunal, en diálogo con Tele13 Radio, abordó los hechos de violencia registrados durante la noche de este lunes, donde incluso se registró el saqueo del Registro Civil de su comuna.

"No van a faltar los que hoy día van a intentar de culpar a Carabineros por no actuar con la suficiente fuerza (…) creo que siempre Carabineros tiene que tener una actuación proporcional en la fuerza", cuestionó Codina, quien señaló que vio la presencia de personal policial durante la jornada, pero con el paso de las horas se vieron desbordados.

Respecto a los hechos de violencia, el alcalde de Puente Alto acusó que "hay grupos que derechamente se están aprovechando de la situación y que están aprovechando coyunturas para organizarse a altas horas de la noche y delinquir".

Agencia Uno Lee También > Galli responsabiliza a Provoste y Boric por hechos de violencia en el 18-O

"La gente que robó (…) y destruyó los pocos supermercados que le van quedando a la comuna, claramente no son gente que estén con una consigna social", cuestionó, haciendo un llamado a la ciudadanía a condenar los hechos de violencia.

"Los ciudadanos de bien tienen que hacer la diferencia de una vez por todas, sino no vamos a poder enfrentar a esta violencia", insistió Codina, quien también aprovechó de abordar el actuar de las principales figuras políticas en el marco de las Elecciones 2021.

"Hay ausencia del Estado de Derecho en varios ámbitos, cuando uno ve impunidad, problemas de diversa índole (…) el Estado de Derecho está extremadamente débil en nuestro país", acusó el jefe comunal, quien reconoció que "hay carencias de liderazgos, porque las cosas hay que decirlas como son (…) tenemos que construir en la diversidad que tenemos en nuestro país, alejados de la violencia. En ningún momento de desarrollo de la humanidad ha podido, de ningún momento de violencia, surgir algo positivo. Siempre ha tenido que haber acuerdos".

"Están ausentes y me gustaría que los liderazgos actuaran con responsabilidad. Los que hoy salgan a tratar de decir que esto es culpa de Carabineros no actuó, en realidad están haciendo un favor a los delincuentes, favoreciéndolos (…) entiendo el derecho a la protesta (…) pero también con libertad. Hay que tener mucho cuidado y no farrearnos el Chile del futuro", acusó.