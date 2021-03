Jackson pide "esfuerzos adicionales" en materia sanitaria ante postergación de elecciones

En conversación con Tele13 Radio, el diputado de Revolución Democrática dijo que se deben hacer todos los esfuerzos para corregir y enmendar el rumbo de la emergencia sanitaria para que se puedan hacer las elecciones en mayo.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, se refirió a la postergación de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y de los integrantes de la convención que redactará la nueva constitución de Chile.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario afirmó que las elecciones se deben aplazar porque el país está viviendo un momento sanitario catastrófico. Sin embargo, dijo que se deben hacer todos los esfuerzos para corregir y enmendar el rumbo de la emergencia santiaria y se puedan hacer las elecciones en mayo.

“Nosotros decíamos, ‘ok si se tienen que postergar [las elecciones], porque hay un momento catastrófico en materia sanitaria, bueno que se haga’, pero que eso implique que en materia sanitaria se tengan que hacer todos los esfuerzos necesarios adicionales, corregir y enmendar el rumbo para que el 15 y 16 de mayo podamos hacer las elecciones porque o sino vamos a llegar a fines de abril y principios de mayo y vamos a decir, ‘chuta estamos en el mismo problema’”, expresó.

Sobre la suspensión de la campaña electoral y su reanudación a fines de abril, Jackson dijo que no es una idea que no le gusta pero que es “lo único que podemos ofrecer con la situación sanitaria que existe actualmente. Yo no hubiese promovido un proyecto de ley que postergara las elecciones si no fuese porque estamos en esta situación tan crítica, entonces no estamos hablando de ‘es lo mejor de los mundos’, es lo que hay, estamos tratando de mitigar todos aquellos espacios que podrían hacer la situación aún peor”.

Por otro lado, el diputado valoró que el gobierno recapacitara y sepultara las acusaciones de “chantaje” del ministro Jaime Bellolio. “Que bueno que el Gobierno haya girado y la vocería del ministro Bellolio haya durado un par de horas, y que el Gobierno haya contradicho con los hechos esa temeraria vocería”, dijo.

En cuanto al manejo de la pandemia, afirmó que si bien hay responsabilidades políticas, no está seguro que el camino sea una acusación constitucional contra el Presidente Piñera.

“¿Hay responsabilidad política? Las hay, del Ministro de Salud y del Presidente de la República. ¿Amerita eso una acusación constitucional? Yo, al menos, no lo tengo claro”, precisó.

Y añadió: “El Gobierno hasta que no cambie el tono exitista y empiece a hablar realmente que estamos en el peor momento de la pandemia desde que empezó, difícil que la gente en la casa reaccione”.