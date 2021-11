Giorgio Jackson: "No hay posibilidad de tener estabilidad si es que no hacemos cambios profundos"

El coordinador de campaña de Gabriel Boric, en diálogo con Tele13 Radio, profundizó también en la actitud del candidato tras el caso de Karina Oliva.

El diputado Giorgio Jackson (RD), coordinador de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric (CS), sostuvo que "no hay posibilidad en Chile de tener estabilidad si es que no hacemos cambios profundos", a solo días de que se realicen las Elecciones 2021.

En diálogo con Tele13 Radio, el parlamentario abordó el cierre de campañas presidenciales y se hizo cargo de las menciones que Boric hizo a la estabilidad y los temores que generan los cambios.

"Nosotros tenemos una tesis distinta a la que se ha tratado de exponer por el lado de José Antonio Kast. Él, desde mi punto de vista, es lo más parecido a lo que en cualquier conflicto, relación de familia o de amigos, cuando hay un conflicto y alguien entra en negación, esos problemas posteriormente se agravan y vuelve a activarse un cronómetro donde esto estalla", apuntó Jackson.

En esa línea, enfatizó que "la forma es enfrentar el problema".

"Mi impresión es que la tesis respecto a cómo llegar a la estabilidad, de un lado, es mediante la negación, taparlo y decir que esto no existe, esto fue un invento, esto que pasó el 18 de octubre no era algo real, era un invento de una organización extranjera, de los alienígenas (…) mientras que nosotros, la tesis política que tenemos es que no hay posibilidad en Chile de tener estabilidad si es que no hacemos cambios profundos", complementó el diptuado de Revolución Democrática.

"Probablemente a mbas candidaturas deseen que haya estabilidad , que haya paz, bienestar, pero la diferencia es que una cree que lo va a lograr negando los conflictos, reprimiendo o discriminando derechamente a muchas personas (…) y por otro lado están quienes creemos que no es posible que nuestro país vuelva a sanar socialmente y políticamente si es que no es haciéndose cargo de demandas profundas", añadió al respecto.

De paso, aprovechó de acusar que el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha seguido ejerciendo sus labores parlamentarias "a diferencia de lo que hizo José Antonio Kast en 2017", cuestionando que "tuvo una de las peores asistencias que se recuerde en la Cámara de Diputados".

Caso Karina Oliva: Jackson destaca reacción de Boric

El diputado Giorgio Jackson aprovechó de abordar el caso de la candidata a senadora Karina Oliva, quien perdió respaldo desde su partido y desde Apruebo Dignidad tras revelarse acusaciones sobre excesivas rendiciones de campaña que realizó con colaboradores de Comunes para su carrera a la gobernación regional.

"La convicción es que no correspondía lo que se hizo (...) la señal política fue lo suficientemente contundente", sostuvo en torno a lo señalado por Gabriel Boric, quien restó el apoyo a su candidatura.

"Mostró que se puede fijar una postura a pesar que haya un costo interno", agregó al respecto, lamentando que "nadie puede garantizar que esto no ocurra en ningún lado", pero destacó el "cómo" se reaccionó ante la situación. "Creo que eso marcó una diferencia" , añadió.

Y, sobre lo mismo, apuntó que "esperamos que las candidaturas de Apruebo Dignidad que está apoyando Gabriel Boric en general puedan representarnos en el Senado".