Gobierno otra vez en vilo con sus diputados por aprobación del cuarto 10%: peligra el test de Sichel

Pese a que este miércoles solo se vota la idea de legislar en la comisión de Constitución de la Cámara, de nuevo se instaló la inquietud en el oficialismo y el gobierno de que sus parlamentarios rechacen este nuevo 10%. Se necesitan 11 votos oficialistas para aprobar la iniciativa.

“Estamos monitoreando a las bancadas”, afirmaban los ministros y dirigentes partidarios, en el comité político ampliado de La Moneda de este lunes, al discutir la votación que se está dando en el Congreso sobre el cuarto retiro anticipado del 10% de los fondos de la AFP.

Como ya es habitual hace poco más de un año, es tema de preocupación en el oficialismo, pues generó una de las crisis más grandes de la centroderecha: el gobierno ha bregado desde julio del año pasado por rechazar esta “mala política pública”, mientras los parlamentarios de Chile Vamos se rebelaron ante La Moneda, pues acusaban que no había medidas suficientes destinadas para las personas y que ayudaran a paliar la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Todo esto terminó coronándose con la debacle electoral de la megaelección de mayo, donde muchos dicen en el sector que temas como el 10% terminaron por afectar a la coalición. Justamente, porque días antes de la elección municipal y de constituyentes, el gobierno sufrió un duro revés dado que el Tribunal Constitucional rechazó su requerimiento para impedir un tercer retiro.

Ahora con un candidato presidencial único, postprimarias, el camino se ha puesto incluso más cuesta arriba. Sebastián Sichel, hace dos semanas, intervino personalmente entre los parlamentarios para sacar adelante una reforma de pensiones “urgentemente” y evitar un cuarto retiro.

De hecho, el exministro ha sido insistente en que es una pésima política pública y por lo mismo se reunió con dirigentes como Jorge Durán, diputado RN, uno de los impulsores de los retiros del 10%.

Por esos días, el propio Durán dijo que no era conveniente aprobar un cuarto retiro y contó que en la reunión con Sichel abordaron los efectos negativos que esta medida podía traer para la economía del país.

No obstante, este martes el panorama comenzó a cambiar, según dirigentes oficialistas. Si el lunes creían que no estaban los 11 votos oficialistas que se necesitan para aprobar en Sala el cuarto retiro, hoy varios comenzaron a cambiar su postura y entonces ese escenario hoy se ve complejo. Es más: varios diputados de RN -como Durán- abogan porque no se rechace la idea de legislar, es decir, señalan, “que no se vete ningún tema”, porque no se sabe cómo estará el panorama en octubre, mes en que se podría discutir el proyecto de ley en sala.

La semana pasada, de hecho, la idea era clara: Chile Vamos se inclinaba por el rechazo e incluso los senadores dijeron que lo rechazarían.

El debate del cuarto retiro se activó porque este miércoles se vota la idea de legislar en la comisión de Constitución, donde hay siete integrantes de oposición y seis del oficialismo. No obstante, la discusión es cómo se van a comportar en Sala los diputados.

Jorge Durán, por ejemplo, afirma que en ningún momento le dijo a Sichel que votaría en contra y que entiende perfectamente los efectos negativos para la economía, pero también, dice, hay que empatizar con mucha gente que dice haberse inscrito en el Registro Social de Hogares, pero que aún no reciben ningún beneficio del Estado.

Agencia Uno

La primera valla durante esta tramitación del cuarto retiro fue que los parlamentarios pedían al gobierno extender el IFE hasta diciembre, lo que terminó ocurriendo; sin embargo, un grupo de ocho diputados -como Virginia Troncoso, Camilo Morán, Hugo Rey, Eduardo Durán, entre otros- seguían diciendo que están reflexionando sobre cómo votar.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo este martes que están intentando “persuadir” a los parlamentarios de su tienda. Mientras el secretario general de RN, Diego Schalper, apuntó a que “varios colegas están preocupados de la próxima elección (21 de noviembre) que en el futuro de los pensionados chilenos y, por lo tanto, en eso la bancada de RN confía en que su unanimidad va a manifestarse favorablemente con los pensionados”. “Estoy en la lógica de la persuasión, no de la imposición”, agregó.

El gobierno, además, envió este lunes una minuta a la Cámara de Diputados -confeccionada por la Dirección de Presupuestos- para recordar que esta iniciativa toca una materia exclusiva del Presidente del República. A su vez, en el documento realizan un análisis de cómo impacta este cuarto retiro en las finanzas públicas.

Desde el comando del candidato presidencial, en tanto, evitaron ahondar en el tema, e incluso Sichel no abordó directamente el tema de sus parlamentarios. Sí hay coincidencia en que, si se aprueba un cuarto retiro, será el primer test de fuerza fallido del candidato con su coalición.