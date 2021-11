Jackson defiende nuevo programa de Gabriel Boric: "Es ambicioso, pero también es responsable"

El diputado RD en conversación con Tele13 Radio afirmó que la propuesta de Boric ofrece mayor estabilidad y se hace cargo de las demandas del estallido social y el proceso constitucional.

El candidato de Apruebo Dignidad , el diputado Gabriel Boric (CS), presentó el lunes su programa de gobierno, el cual ha sido calificado por su propio comando como "ambicioso pero responsable".

En diálogo con Tele13 Radio, el coordinador político de la campaña de Boric y diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, reafirmó esta consigna, indicando que "en este tránsito en que Chile ha expresado que hay un malestar social, más que hacerle el quite a este conflicto, lo que propone el programa de Gabriel Boric es hacerse cargo y construir esa estabilidad".

Pese a las críticas, Giorgio Jackson afirmó que la propuesta de Boric ofrece esa mayor estabilidad y se hace cargo de las demandas del estallido social y el proceso constitucional.

"La persona que está mejor preparada para para enfrentar este proceso de diálogo social es sin duda Gabriel Boric, por lo tanto, cuando se habla de estabilidad, a mí al menos no me genera ninguna incomodidad porque creo que lejos el programa que ofrece mayor estabilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo es Gabriel Boric", explicó el diputado.

En esta misma línea y en relación a las dudas que genera el programa del magallánico, Jackson manifestó que se entiende que su candidatura esté bajo un mayor escrutinio al ser un aspirante de menos edad y venir desde un conglomerado que no ha tenido la oportunidad de ser gobierno.

Sin embargo, criticó que "no se mirará con la mitad del escrutinio" , el programa de José Antonio Kast. "Estaríamos hablando de que es un disparate, por lo tanto nosotros estamos convencidos de que es un programa mucho más serio, es un programa que lo único que hace es atentar contra las libertades de las personas y al mismo tiempo llevarnos de vuelta a los 80", mencionó el coordinador de campaña.

Y agregó: "Primero, si sale alguien como Kast, va a hacer todo lo posible para que no exista una nueva constitución, todo lo que esté a su alcance, me imagino haciendo de todo tipo de cuestiones, lo que obviamente va a generar gran inestabilidad. Y segundo, se va a resistir a los cambios que plantee al mandato constitucional, y eso él lo ha dicho casi explícitamente".

agencia uno Lee También > Cadem: José Antonio Kast saca cinco puntos de ventaja a Gabriel Boric

Finalmente, consultado si le acomodaba una eventual disputa con Kast en segunda vuelta, desde el punto de vista electoral, Jackson dijo que no.

"Ellos han puesto tanto énfasis en el tema de la estabilidad o inestabilidad, que yo me siento muy cómodo hablando de cuál es el programa que ofrece más estabilidad, no tengo ni una duda al momento de plantear cómo creo que Chile va a ser un país más estable, más próspero, más atractivo para los inversionistas y mejor desde las pymes hasta personas que tienen incertidumbre por no tener derechos sociales garantizados. Creemos que el programa de Gabriel Boric es el que se hace cargo de mejor manera de eso", cerró.