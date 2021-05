Jadue al PS: "Si han decidido volver a la Concertación, con los neoliberales, están en su derecho"

El candidato presidencial del Partido Comunista replicó al timonel PS, Álvaro Elizalde, quien tras el fracaso de las negociaciones para incluir a Paula Narváez en las primarias afirmó que "no se humilla al partido de Salvador Allende".

“Nos sentimos engañados y defraudados: no se humilla al partido de Salvador Allende”. Esta fue la dura frase con que reaccionó anoche el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, tras el fracaso de las negociaciones para realizar una primara conjunta con el PC y el Frente Amplio.

Aunque en horas de la tarde existía un acuerdo para que los tres bloques compitieran juntos en primarias legales, la situación se fue enredando con el paso de las horas, en medio de acusaciones de un "veto" de Convergencia Social, partido de Boric, a que el PPD formara parte del acuerdo, luego que estos últimos bajaran a Heraldo Muñoz de la carrera a La Moneda, pero plantearan la necesidad de una lista unitaria en materia parlamentaria.

A las duras declaraciones de Elizalde se sumó este jueves la propia Paula Narváez, quien aseguró que Jadue "se asustó" de competir con ella.

"No le voy a responder a quienes quieren seguir peleando. Si quieren seguir peleando tienen varios socios para poder continuar peleando. Nosotros queríamos la unidad, pero la unidad honesta. No tenemos tiempo para discusiones estériles con gente que no quiere transformar Chile", manifestó.

Y remató: "si han decidido volver a ser parte de la concertación, con los neoliberales, están en su derecho".

Las declaraciones de Jadue se suman a las que había formulado a primera hora de este jueves, vía Twitter: "Humillación es trabajar hasta los 65 años y tener una pensión de 120 mil; es pagar 20 años una carrera universitaria; es hacer completadas para comprar un medicamento".

"La verdadera unidad es con la ciudadanía para superar sus dolores y pesares, ¡a no perderse!", agregó a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Respecto del escenario tras la fallida primaria unitaria de la oposición, Jadue afirmó en un encuentro con adherentes que "hoy día nos vamos a concentrar en el futuro, lo que pasó ayer efectivamente hubiésemos querido que terminara distinto. Ya fue".

"Nosotros intentamos hacer una unidad amplia, pero algunos nos vetaron hace tiempo. Nosotros no creemos en los vetos, pero creemos en los compromisos honestos, nosotros creemos en un programa verdadera y honestamente compartido", sentenció.