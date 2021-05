Paula Narváez y fracaso de primarias con el Frente Amplio y el PC: "Daniel Jadue se asustó"

Candidata del PS cuestionó en Tele13 Radio la "política hecha con calculadora" e insistió que "el Frente Amplio y el PC no dan garantías de gobernabilidad". Consultada si es posible retomar el diálogo en miras a la segunda vuelta, Narváez planteó que "siempre creo en la reparación, lo que no puede pasar es que la derecha vuelva a gobernar".

Como una ciudad donde se ven las cuatro estaciones del año. Con esta analogía, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, abordó el enredado panorama presidencial en la previa de las inscripciones de primarias legales ante el Servel y que luego de una serie de giros terminaron, en la práctica, dejando fuera a la ex vocera de Bachelet de la medición en que participará Gabriel Boric y Daniel Jadue.

"Faltan adjetivos para describirlo. Pero esto forma parte del estado de crisis en que están los partidos políticos, aqui hay algunos que se plantean ser como los salvadores y reproducen una forma de hacer política que que daña la democracia, la confianza pública", afirmó en "Mesa Central" de Tele13 Radio.

Narváez remarcó que "si no se honra la palabra, es difícil de construir. El FA y el PC no dan garantías de gobernabilidad, no fueron capaces de sostener sus palabras, y eso me parece grave".

"Esto refleja una política hecha con la calculadora y no poniendo el interés superior de Chile como el principal objetivo", remarcó.

Consultada sobre los dichos de Daniel Jadue, quien aseguró que el "veto" había venido por parte del PPD hacia ellos, la ex vocera de gobierno respondió:

"Daniel Jadue puede sacar frases que le convengan a él, porque quiere actuar con una lógica de política chica. Pero la candidata soy yo, no es ni Heraldo Muñoz ni es Pablo Vidal. La candidata soy yo, y yo como candidata -porque así funciona nuestra democracia- puedo recibir el apoyo de otros partidos. Pero él estaba haciendo es impidiendo que los militantes de esos partidos pudieran apoyar mi candidatura, porque eso a él no le conviene", dijo.

Y continuó: "Lo que pasó es Daniel Jadue se asustó, y como no puede reconocer públicamente que se asustó -porque es como de poco líder, probablemente- mejor dice este argumento de que los vetaron".

En esta línea, la candidata del PS calificó lo sucedido anoche como "una situación bochornosa y que no está a la altura de una persona que pretende dirigir el país".

¿Puede haber dialogos de cara a una eventual segunda vuelta?, se le consultó.

"Siempre creo en la reparación, lo que no puede pasar es que la derecha vuelva a gobernar", respondió. En este sentido, reafirmó en "Mesa Central" que "cuanto menos fragmentados lleguemos, mejor".