J.A. Kast entra en conflicto interno de Chile Vamos: "Sería un error que excluyeran a Matthei"

El presidente del Partido Republicano en conversación con Tele13 Radio, dijo que le gustaría llegar con la ahora alcaldesa de Providencia a primera vuelta para hacer frente a la izquierda.

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, en conversación con Tele13 Radio este martes, se refirió a la posible exclusión de Evelyn Matthei de las primarias presidenciales de Chile Vamos.

En la entrevista, afirmó que sería un error excluirla de las primarias porque representa a un sector de la derecha con una voz fuerte y clara. Asimismo, indicó que si la dejan fuera un sector importante no va a votar.

"Sería un error que excluyeran a Evelyn Matthei de las primarias porque hay un sector importante de la derecha chilena que quiere una voz más firme, más clara y distinta a otros de los candidatos, sobre todo se ve la diferencia ente Lavín y Matthei y si la excluyen van a excluir a un sector importante que se va a restar de ir a votar porque no se va a sentir identificado, y de ahí tiene que salir un candidato", expresó.

Por otro lado, precisó que el Partido Republicano también tendrá un candidato presidencial. "Me encantaría ser yo. Ya no soy independiente como antes para decir voy de candidato, por lo tanto tengo que pasar por el proceso interno del partido", detalló.

En este sentido, señaló que le acomoda mucho más y le encantaría llegar a una primera vuelta con Evelyn Matthei. "Me acomoda mucho más llegar a una elección en primera vuelta presidencial con alguien como Matthei, donde tengo algunos mínimos comunes más claros frente a la izquierda (...) Si no se puede voy a estar igual y vamos a tratar de formar un frente común frente a una izquierda", sostuvo.

Agencia Uno Lee También > José Antonio Kast fue designado como vocal de mesa en las elecciones de este fin de semana

Sobre el otro candidato de Chile Vamos, Joaquín Lavín (UDI), Kast indicó que no comparten las mismas ideas. "Él tiene una mirada política distinta a la mía y espero que la vaya cambiando, pero si él llegara a la primera vuelta, yo esperaría que empezara a variar un poco su discurso y volviera a sus orígenes", cerró.

Elecciones 2021

"Es díficil hacer pronósticos", dijo José Antonio Kast respecto a cómo le va a ir a la Derecha en las elecciones de este 15 y 16 de mayo, sobre todo para elegir a los constituyentes.

"El único que se atreve a hacer pronóstico es Pepe Auth y el vaticina que la Derecha o la Coalición va a estar en el tercio, pero hoy día con el desorden que hay es muy difícil", comentó el presidente del PR.

"Lo que me atrevo a hacer es un llamado, si la gente quiere que a la centro derecha le vaya bien tiene que ir a votar y con triple esfuerzo, con mascarilla y alcohol gel y si no van a votar, el resultado no va a ser tan favorable como debería ser", cerró.