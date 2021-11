Kast por hechos de violencia en La Araucanía: "El fuego está desatado y hay que apagarlo"

El candidato presidencial dijo en Tele13 Radio que la militarización de la Araucanía ya la realizaron los grupos que identificó como terroristas, narcotraficantes y los que roban madera.

Más del 81% apoyó mantener el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur en la consulta ciudadana realizada en La Araucanía de manera virtual el fin de semana, organizada por la Gobernación Regional.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró la realización de este proceso no vinculante y defendió la medida, pues "queda de manifiesto que hay ciudadanos que buscan la certeza y la seguridad y que creen que es bueno que siga el estado de emergencia".

En diálogo con Tele13 Radio, el candidato además afirmó que en La Araucanía "el fuego está desatado y hay que apagarlo" y aclaró que su propuesta no es establecer un estado de sitio.

"Mi teoría no es un estado de sitio para la zona, yo lo que digo es que tiene que haber inteligencia y que tiene que haber persecución de todo tipo de delito. Cuando vemos imágenes de cortes de caminos con vehículos identificables, hay que cruzar las infracciones y cobrar las multas correspondientes", expresó.

En este mismo contexto, afirmó que "la militarización de La Araucanía ya la realizaron los terroristas, los narcotraficantes y los que roban madera, ellos militarizaron esto, y el Estado está reaccionando para devolverle la seguridad a la ciudadanía".

En relación a los hechos de violencia registrados en la última semana en Cañete, Kast dijo que "se plantea la situación frente a la muerte de personas que atentan contra Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero no se habla con la misma fuerza de Moisés Orellana, de Pedro Cabrera, del cabo Nain, y hay un sinnúmero de victimas que han muerto en manos de terroristas".

Y añadió: "Pareciera ser que hay algunos a los que no les incomoda tanto el tema. Ahí tenemos a la presidenta de la Convención Constitucional [Elisa Loncon] y a la machi [Francisca Linconao] haciendo grandes aspavientos pero no fueron capaces de un hacer un minuto de silencio por otras víctimas".

Segunda vuelta

Sobre la carrera presidencial, José Antonio Kast valoró la disposición de su par de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel para conversar de cara a un eventual balotaje.

En conversación con Mesa Central el domingo, Sichel afirmó que si el candidato del Partido Republicano pasa a segunda vuelta, "estoy disponible a conversar para que temas sean incorporados en el programa de él".

Según explicó, los temas que buscaría dialogar con Kast para incluirlos en su programa (en caso de que pasara al balotaje) serían su postura sobre el cambio climático, su propuesta de cerrar el Ministerio de la Mujer y mejorar su trato a las minorías.

En este sentido, el representante del Partido Radical declaró en Tele13 Radio que en varios de los temas que Sebastián Sichel plantea, pueden sentarse a conversar, el problema, dijo, es que "por el lado nuestro no ha habido falta de voluntad de conversar".

"Creo que si nos sentamos a conversar, él va a tener claro que el tema del Ministerio de la Mujer es potenciar el trabajo hacia la mujer, en el tema de los impuestos está claro que queremos hacer una baja importante y quizá él tiene una fórmula, todo esto se puede debatir, pero nosotros ternemos una línea clara de acción. En varios de los temas que él plantea, nosotros podemos sentarnos a conversar", declaró Kast.

En relación a la ley de aborto en tres causales y el respeto a las minorías, dijo que, sobre el primer punto, "por convicción me encantaría reformarla pero tengo claro que no tengo mayoría parlamentaria, por lo tanto una cosa es la intención que uno podría tener y otra es lo que uno podría llegar a hacer".

Y agregó: "A las minorías sexuales siempre las he respetado (...) yo podría mostrarles muchos ejemplos de amigos míos que son homosexuales. Aquí se arman muchas caricaturas y se busca denostar al otro, yo nunca me he referido mal a alguien que es homosexual, y le tengo gran aprecio y tengo varios amigos que son homosexuales y no tengo ningún problema con ellos".