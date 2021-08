Kast y CC: "Cuando veo corpóreos paseándose por el ex Congreso, me da un poquito de vergüenza ajena"

El candidato presidencial del Partido Republicano criticó el trabajo de la Convención Constitucional. "Si quieren ir a una fiesta de disfraces, que la organicen y lo hagan en su tiempo libre. La CC no es una fiesta de disfraces, no es para ridiculizar una institución republicana", señaló a T13 Noche

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast , se refirió a la carrera por llegar a La Moneda, además del desempeño que ha tenido la Convención Constitucional.

En conversación con T13 Noche, desmintió que desde Chile Vamos le hayan pedido bajar su candidatura, dado al temor de que Sebastián Sichel no pueda pasar a una eventual segunda vuelta presidencial, precisamente por los votos a Kast.

"Si no le tienen confianza a Sichel (Sebastián), de que no va a sacar una buena votación, eligieron mal ", aseguró.

Kast aseguró que esta vez "tenemos más posibilidades que la vez anterior, porque tenemos un partido, un centro de estudios, un movimiento, hemos desarrollado un plan de gobierno".

Adicionalmente, el líder del Partido Republicano señaló que "este no ha sido un buen gobierno (...) lo que quieren las personas es orden, seguridad, convicción, liderazgo".

"Espero nos concentremos en nuestros verdaderos adversarios, que podrían ser Boric, Narváez o Provoste y que juntos hagamos lo posible para demostrarle al país lo mal que le haría un gobierno de izquierda", señaló.

Apoyo de Piñera a Sichel

En relación al apoyo que demostró el Presidente Sebastián Piñera a Sebastián Sichel, señaló que "está en su legítimo derecho, pero creo que a Chile no le hiría bien un continuismo de Sebastián (Piñera) a Sebastián (Sichel) y que esto sea una proyección".

"No sé si Sichel está tan contento con este apoyo claro y contundente del Presidente Piñera. Cuando veía a los candidatos de Chile Vamos en primarias, cada uno trataba de alejarse de la figura presidencial (...) Creo que Piñera no le hace un favor a Sichel" , señaló.

En relación a la carrera presidencial en la oposición, Kast cree que "Provoste perdió la oportunidad en el momento preciso de decir "voy", estiró demasiado la cuerda" y que el candidato más fuerte es Gabriel Boric.

Convención Constitucional

El candidato republicano ironizó con el trabajo de la Convención Constitucional, asegurando que -según él- no han habido avances en su mandato de crear una nueva constitución.

"¿Qué trabajo? (ríe) No veo ningún avance, al menos en lo que se les convocó. Es lamentable y acumula desprestigio", aseguró.

"Cuando veo corpóreos paseándose por el ex congreso, me da un poquito de verguenza ajena (...) Creo que no corresponde, si quieren ir a una fiesta de disfraces, que la organicen y que lo hagan en su tiempo libre. La CC no es una fiesta de disfraces, no es para ridiculizar una institución republicana", decretó.