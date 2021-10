La herida del caso Penta que reabrió Sichel en la UDI tras denuncia por financiamiento irregular

Por Paula Valenzuela COMPARTIR



viernes 15, octubre 2021 13:55 Hrs

En el gremialismo comparten que no son ellos los que debe salir a defenderlo en este caso, dado el historial "traumático" que vivieron desde 2015, y que les costó credibilidad y potencia electoral; sobre todo, recalcan, si se trata de una pelea de la exConcertación y menos aún cuando el exministro no ha construido lealtades en el bloque. Si el objetivo es salvar la elección parlamentaria, además, relevan en la UDI, no debe haber bombos ni platillos para Sichel, al menos en este periodo.