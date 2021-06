Lista de Chahuán plantea que nuevo consejo general RN puede revisar opción presidencial de Desbordes

El senador aseguró que la instancia que se conformará tras la elección interna del 19 de junio podría evaluar la candidatura a La Moneda del ex ministro.

Para el 19 de junio está programada la elección interna de Renovación Nacional, donde competirán por su presidencia el senador Francisco Chahuán y el exministro Mario Desbordes, quien en paralelo es el candidato presidencial de la colectividad. Y fue justamente en el contexto de esta disputa interna que la lista que encabeza el parlamentario por la Quinta Región abrió la puerta a un escenario hasta ahora sorpresivo: que el partido pueda revisar la postulación de Desbordes a La Moneda.

“Quiero ser claro y categórico. El consejo general del partido resolvió un candidato. Vamos a tener elecciones generales donde se va a elegir un nuevo consejo general. Y por lo tanto será ese nuevo consejo general el que deberá resolver cuál es el camino que adoptará RN”, aseguró en primer término Chahuán, al ser consultado por cuál sería la situación de Desbordes si pierde la contienda interna.

“Mario Desbordes hoy es el candidato presidencial del partido, pero tendremos elecciones generales en los próximos días, don no sólo se va a resolver quien va a conducir el partido los próximos dos años sino también un nuevo consejo general. Y nosotros vamos a estar atentos a lo que ese nuevo consejo general resuelva”, añadió luego.

“No hemos planteado una revisión de las decisiones ya adoptadas, pero el 19 de junio se elegirán otras autoridades y serán esas autoridades las que deberán resolver con convicción y con fuerza el camino que tomará RN”, sentenció el parlamentario, quien fue secundado en esta reflexión por Diego Schalper, diputado y miembro de su lista.

“El nuevo consejo general va a tener dos elementos arriba de la mesa a considerar. El partido no puede verse en la situación de salir cuarto en la primaria. No puede verse en esa situación. Es imposible para el partido más grande de Chile tener el riesgo de salir cuarto en la primaria. Y eso es algo que no tengo ninguna duda el nuevo consejo general va a considerar”, sentenció Schalper.