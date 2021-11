Kast inicia despliegue de segunda vuelta y reitera que cuarto retiro "es una mala política"

El candidato de extrema derecha afirmó que aún no puede decir qué parte de su programa podría cambiar porque "no nos hemos sentado a dialogar".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reiteró sus críticas a los proyectos que buscan permitir el retiro de hasta 10% de los ahorros previsionales calificándolos como una mala política pública.

"Yo siempre he señalado que los retiros no son un tema de principios, que es una mala política pública", recalcó.

El candidato de extrema derecha aseguró que los proyectos "nos han llevado a que personas que aspiran tener su vivienda propia a través de un crédito hipotecario, hoy día lo ven como un imposible porque subieron las tasas de interés".

Agencia Uno Lee También > Elecciones 2021: ¿Dónde voto para la segunda vuelta de la presidencial?

"Yo no he retirado el primer 10%, ni el segundo ni el tercero. No creo que haya ni un problema en retirarlos", aseguró. "Yo siempre he declarado que es una mala política pública y no creo que haya que repartir los dineros personales de las personas para solventar las necesidades, es el Estado el que tiene que colaborar".

Sobre su programa de Gobierno, Kast aseveró que "no puedo decir vamos a mejorar esta parte (del programa) o esta otra porque no nos hemos sentado a dialogar".

Kast y el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se enfrentarán en segunda vuelta el próximo domingo 19 de diciembre.