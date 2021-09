Mañalich por cuestionamientos a campaña de Sichel: "Estamos a tiempo de hacer correcciones finas"

En conversación con T13 Noche, el exministro de Salud abordó el presente de la campaña presidencial del candidato de Vamos por Chile, además de su aspiración senatorial por la RM y el presente de la emergencia sanitaria en el país.

El exministro de Salud y candidato a senador de Vamos por Chile en la región Metropolitana, Jaime Mañalich, se refirió a su carrera senatorial, además del momento que vive la campaña del presidenciable oficialista, Sebastián Sichel.

En conversación con T13 Noche, el ex titular de Salud habló sobre su video de campaña en donde aparece en Plaza Baquedano, escenario de las protestas de octubre de 2019 en el marco del estallido social.

"Yo creo que lo que está expresado en Plaza Italia es mucho más profundo que la crítica puntual a un gobierno (...) Esto representa una herida muy profunda que ha canalizado el descontento de muchos años y que se expresa, se conduce, a soluciones que tienen que ser muy radicales, como las que estamos buscando hoy", señaló el exministro.

"Hablaba con los carabineros que rodean el monumento (en Plaza Baquedano) y ellos me decían optimistamente que sienten que la violencia alrededor está disminuyendo (...) Yo me atrevería a decir que hay señales de una conversación, de racionalidad, de buscar, de "encontrarnos" que no veíamos hace pocos meses", aseguró Mañalich.

Desempeño de Sebastián Sichel

En relación con la campaña de Sebastián Sichel, Mañalich considera que es "extraordinariamente difícil que Sichel no pase a segunda vuelta".

"La tarea de Sebastián Sichel es difícil, porque él ha formado parte de un Gobierno que no goza de mucha popularidad y porque tiene que hacer propuestas creíbles y racionales (...) Esta discusión política no puede ser caricaturas, tiene que ser sobre bases realistas. Tenemos por delante un futuro bastante difícil", aseguró.

Sobre las críticas a la campaña del presidenciable del oficialismo, el candidato a Senador cree que "todavía estamos a tiempo de hacer correcciones finas para lograr la pasada a segunda vuelta".

A su vez, el exministro cree que la discusión que se ha dado en torno a Sichel y al candidato de Republicanos, José Antonio Kast "no es razonable".

"Se quiebran puentes que -sea quien sea quien pase a segunda vuelta- se tienen que recomponer para la segunda etapa. Ese diálogo tiene que ser más tranquilo", señaló.

Un gobierno de Gabriel Boric

Sobre la posibilidad de que Boric gane la presidencia, Mañalich aseguró que "no le preocupa" un eventual gobierno del candidato de Apruebo Dignidad, ya que "Es una decisión de la ciudadanía".

"Él tiene que construir un gobierno bien acompañado, no capturado por el Partido Comunista, que creo que es su principal preocupación ahora: cómo de alguna manera enquistar al PC, que está un poco dentro y un poco fuera de la convención, de la política y de la calle, para poder hacer un gobierno de carácter más socialdemócrata", aseguró.

Cuarto retiro del 10%

El candidato a senador también abordó la discusión en torno al retiro de fondos de las AFP, reconociendo que hizo uso del primer retiro en su momento.

"Efectivamente (hizo el retiro), por una razón familiar. En ese momento tenía solo mi pensión, que por el sistema de jubilación no es muy alta. Y efectivamente tuve que hacer uso de ese primer retiro".

Sobre los retiros, Mañalich cree que "fue una ayuda muy importante para quienes más lo necesitaban, cosa que no veo clara para el retiro que se está proponiendo ahora. La gente que lo necesita más ya no tiene fondos en las AFP y, por lo tanto, hay que buscar un mecanismo alternativo de subsidio directo a esas personas".

"Creo que lo más importante, cualquiera que sea el resultado, es pensar cómo mantenemos ayuda directa a quienes más lo necesitan", señaló.

Fin del Estado de Excepción y nuevas medidas sanitarias:

Finalmente, sobre las nuevas medidas tomadas por las autoridades sanitarias de no renovar el estado de excepción, además de los cambios en el Plan Paso a Paso, Mañalich señaló estar "totalmente de acuerdo".

"Devolverle a las personas las libertades es algo necesario, prudente en este tiempo", aseguró.

Sin embargo, el exministro de Salud advirtió de la grave situación que se produce en el norte producto de la crisis migratoria.

"Tenemos una situación de mucho riesgo sanitario en el norte que hay que mirar con especial cuidado de generar una campaña de educación, protección y vacunación para personas que están llegando en situación de mucha vulnerabilidad, que no están vacunados y muchos ellos contagiados de COVID", decretó.

