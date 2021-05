Marcela Cubillos lidera en distrito 11: "Ningún sector puede escribir por sí solo esta Constitución"

La ex ministra de Educación, quien participó activamente en la opción Rechazo para el plebiscito de octubre del 2020, hasta las 22:00 horas tenía el 23,15% de los votos, por lo que arrastraría a otros candidatos de su lista para unirse al hemiciclo por la paridad de género.

Con más del 23% de las preferencias para sentarse en la Convención Constitucional representando al distrito 11, Marcela Cubillos lidera los resultados preliminares de las votaciones de este fin de semana.

La ex ministra de Educación, quien participó activamente en la opción Rechazo para el plebiscito de octubre del 2020, hasta las 22:00 horas tenía el 23,15% de los votos, por lo que arrastraría a otros candidatos de su lista para unirse al hemiciclo por la paridad de género.

En conversación con T13 Cubillos se mostró "muy agradecida de la confianza de las personas que me eligieron para ser su representante en esta Convención y como lo he dicho agradecer a gente del Partido Republicano que votó por mí, gente cercanas a Renovación Nacional, a Evópoli y a los miles de Independientes del distrito que me eligieron para ser su voz en el debate constituyente".

En ese sentido señaló que "las reglas de la Convención exigen llegar a acuerdos y los resultados electorales que estamos viendo hoy día los hacen completamente imprescindibles. Ningún sector puede escribir por sí solo esta Constitución y de eso tenemos que entonces aprovecharlo para construir de la mejor manera posible acuerdos buenos para Chile, para nuestra Democracia y para la libertad".

Respecto a los candidatos Independientes que podrían llegar a ganar, Cubillos explicó que "lo fundamental va a ser sin las rigideces propias a veces de las barreras partidistas, puede que se produzcan nuevos ordenamientos, nuevos realineamientos en torno a diferentes ejes que van a ser fundamentales discutir en la Constitución, por lo tanto aquí los 2/3, etc., no creo que vayan a ser rígidos ni estáticos, sino irán cambiando según los distintos temas que tengan que abordarse en la Constitución".

Y agregó: "Yo soy una convencida de que a veces los resultados electorales son fruto también de lo que ocurre años, años y años. De repente las ideas no se defienden solas y creo que nosotros tenemos que promover con mucha mayor convicción nuestras ideas, nuestro proyecto de país porque cuando las ideas no son populares no hay que cambiar de ideas sino que trabajar el triple por hacerlas populares y llegar a la gente con esa convicción".