Matías Walker y apoyo de la DC a Boric: "Creemos que el programa de Kast es puro sectarismo"

El senador electo por la región de Coquimbo explicó este lunes en entrevista con Tele13 Radio el respaldo de su partido al candidato de Apruebo Dignidad.

La Democracia Cristiana (DC) decidió dar su apoyo a Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de diciembre .

Acerca de esto, el senador electo por la región de Coquimbo, Matías Walker (DC), conversó este lunes con Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele13 Radio , donde explicó el respaldo de su partido a Boric y criticó el programa de José Antonio Kast (Partido Republicano), con quien se enfrentará en el balotaje.

Sobre qué representa apoyar a Boric, sin buscar participación, Walker señaló que “significa en buen chileno que esto no es una ‘transaca’, acá no hay una negociación de cargos de por medios, nosotros no vamos a formar parte de un eventual gobierno de Gabriel, sino que simplemente puesta la disyuntiva histórica de tener que elegir entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, que es un escenario que no queríamos porque considerábamos que la mejor opción para Chile, de gobernabilidad, de cambios, con paz social, era Yasna Provoste, vamos a votar por Gabriel Boric”.

“Creemos que lo contrario sería un retroceso en todo lo que hemos avanzado, paradojalmente, estos 30 años, estos tan vilipendiados 30 años, en materia de libertades individuales, respeto a los Derechos Humanos, reducción de la pobreza”, agregó.

Al respecto, enfatizó que “en esta elección nos jugamos la democracia, los Derechos Humanos, las libertades individuales, que es lo que yo dije en mi intervención, cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que ir a la esencia de los principios, y esos principios son la defensa de los Derechos Humanos y las libertades individuales”.

Acerca de las propuestas de la carta del Partido Republicano, Walker comentó que “creemos que el programa de Kast, lo que él representa, es puro sectarismo, exclusión. La idea que él ha propuesto, revisar el acuerdo 2030 de Naciones Unidas, que habla del cambio climático, que habla del término del hambre en el mundo, o sea, poniendo al margen del mundo, creo que no es la opción para Chile en estos momentos”.

“Es un programa que claramente va contra los acuerdos básicos de Chile en materia internacional, en materia de Derechos Humanos, en materia de cambio climático, de lucha contra la pobreza, terminar con el hambre, que son las propuestas de esta Agenda 2030”, continuó.

Incluso el senador electo calificó como una “regresión autoritaria” algunos planteamientos de Kast, como detener gente en estado de Excepción. “Sin duda, porque lo que está planteando es ir contra los principios del debido proceso, del Estado de Derecho, los principios más básicos”, afirmó.

Finalmente, acerca de escenario en el que queda la DC en un eventual triunfo de Gabriel Boric, Walker comentó que “nosotros hemos dicho claramente en este voto político que no vamos a formar parte de su gobierno y por lo tanto vamos a estar en la oposición a un gobierno donde seremos una oposición colaborativa, democrática, viendo el bien común del país por sobre todas las cosas”.

“Tenemos mucha confianza de que particularmente en el Senado vamos a estar empatados 25/25 el rol de los cinco senadores y senadoras de la DC, entre ellas Yasna Provoste, una bancada en la que me va a tocar participar, va a ser esencial a la hora de presentar acuerdos”, cerró.