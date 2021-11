Ministro Ossa: "A Provoste no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral"

El ministro secretario general de la Presidencia indicó en Tele13 Radio que el Presidente Piñera quedó conforme, tranquilo y contento tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra.

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a los dichos de la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste , tras votar a favor de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, la cual finalmente fue rechazada en el Senado.

La senadora DC durante su intervención dijo que "afortunadamente queda muy poco para que este gobierno termine", y añadió que "lamentablemente, el Presidente Piñera ha hecho de la imprudencia, de su inconsistencia, avaricia y conflicto de sus intereses, una constante, un patrón de conducta".

Frente a esto, Ossa afirmó que a Provoste "no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral, la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso, ella hizo todo lo posible para que no se votara ese proyecto en estos días justamente porque la ponía en una situación incómoda".

Y añadió: "De sus dichos me quedo con que ella no cumplió con lo que en la franja le señaló a todos los chilenos, que era que no le deseaba al resto ser parte de una operación política como ella sostiene que lo fue".

En relación a la acusación constitucional, la autoridad precisó que con el rechazo se "puso fin a una etapa ingrata en la que fueron muy maltratados".

En este sentido, aclaró que el maltrato no provino de la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que "ahí no se dijo nada". Sin embargo, en el hemiciclo del Senado, manifestó que dijeron "muchas cosas respecto a los cuales nosotros discrepamos, sin embargo valoramos otras que señalaron senadores de Chile Vamos".

Finalmente, sobre cómo tomó el Presidente de la República la votación del Senado donde se rechazó la acusación constitucional en su contra, la autoridad detalló que "está conforme, contento y tranquilo porque se ha puesto una especie de cerrojo a un camino que lo lleva al despeñadero democrático".

Agencia Uno Lee También > El mensaje del diputado Jaime Naranjo tras el rechazo de la acusación constitucional contra Piñera

"Se trató de una acusación puramente electoral, se trató de abrir una puerta que después cuesta mucho cerrar", explicó.

Finalmente, Ossa detalló que el mandatario hizo una pequeña reflexión tras lo sucedido.

"Ojalá quien sea que gobierne a partir del 11 de marzo cuente con un tercio de Senado porque sino lo que va a suceder, y que es lo que se intentó hacer en este caso, es una permanente búsqueda de la destitución del Presidente democráticamente elegido", fue lo que precisó Piñera, según Ossa.