Kast descarta primaria con Chile Vamos y responsabiliza al Gobierno por malos resultados en elección

El líder del Partido Republicano lamentó la derrota de su sector en las elecciones a la Convención Constitucional y se alejó de los otros partidos de derecha, con quienes hicieron alianzas para estos comicios.

El Partido Republicano confirmó, este lunes, que no participará en las primerias legales de la derecha y el líder del partido, José Antonio Kast, ratificó que se presentará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre, tras los malos resultados que tuvo el sector en las elecciones a la Convención Constitucional.

El día después de la derrota de la alianza “Vamos por Chile”, de la que fue parte el Partido Republicano, además de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, Kast responsabilizó al gobierno por los resultados electorales que permitieron que el órgano que escribirá una nueva Constitución, este conformado, en su mayoría, por representantes de la izquierda.

“Es alta la responsabilidad que tiene el gobierno por lo que estamos viviendo hoy, y es alta por no haber reaccionado oportunamente a las demandas sociales antes de la violencia que se desató el 19 de octubre, por haberse alejado de su programa de gobierno. Lo dijimos muchas veces: alta, por no escuchar el llamado de no entregar la Constitución en ese acuerdo con la izquierda, ese gran acuerdo del 15 de noviembre”, dijo Kast.

“Es alta porque frente a las situaciones puntuales de necesidades de las personas, no fue oportuno en el apoyo a esas personas, y alta porque no mantuvo lo que debía haber mantenido en ciertas políticas públicas que podría haber evitado la confrontación en el Parlamento si esa ayuda directa a las personas hubiera llegado antes”, agregó.

El Partido Republicano celebró la elección de algunos cargos populares, principalmente concejales, sin embargo, destacó, en un acto, a Teresa Marinovic, quien fue la primera mayoría de la derecha en el distrito 10, e incluso permitió que su compañero de lista, el ex ministro Cristián Monckeberg resultara electo.

Kast además confirmó que el martes entregarán las firmas al Servicio Electoral, para oficializarse como partido político y que encarará la carrera presidencial, tal como lo hizo en 2017, cuando llegó a primera vuelta.

“Eso nos abre una etapa nueva, como partido constituido a lo largo de todo Chile, que puede levantar una opción presidencial, que puede llevar listas parlamentarias y a concejeros regionales en todo Chile, como corresponde, y eso es algo que ahora comenzaremos a conversar y debatir en las instancias partidarias”, dijo Kast.