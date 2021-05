Partido Socialista resuelve no inscribir a Paula Narváez a primarias de Unidad Constituyente

La información fue confirmada por el timonel del PS, Álvaro Elizalde, a menos de una hora del vencimiento del plazo legal para inscribir candidaturas en el Servel.

El Partido Socialista (PS) resolvió no inscribirse en las primarias del Partido Comunista y el Frente Amplio.

La información fue confirmada por el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, quien dió un punto de prensa en las puertas del Servel, a menos de una hora del vencimiento del plazo final para inscribir candidaturas.

"Quiero señalar con toda claridad que estoy aquí simbólicamente, pero no vamos a inscribir primarias. (...) No vamos a improvisar, no vamos a inscribir una primaria de última hora. Nos sentimos engañados, defraudados", señaló Elizalde.

"Vamos a seguir trabajando para generar una alternativa que cambie Chile, con aquellas fuerzas políticas que son contrarias a la exclusión y por tanto vamos a generar una alternativa clara que se haga cargo de los cambios que el pueblo demanda", indicó el timonel del PS.

Elizalde indicó que surante las próximas horas evaluarán los pasos a seguir, asegurando que "hoy dimos un paso claro, hace años hablamos de la importancia de la unidad y lo que pasó esta tarde, no es la primera vez que acontece (...) En el momento de las definiciones se nos informa que hay un veto para determinadas fuerzas políticas que apoyan la candidatura de Paula Narváez, esto es vergonzoso. Se nos informó que el PPD y el Partido Liberal no podían suscribir este acuerdo".