La reacción de los presidenciables a la última Cuenta Pública del Presidente Piñera

Figuras presidenciables de oposición y oficialismo reaccionaron a lo planteado por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública.

A raíz de la Cuenta Pública 2021 encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, diversos presidenciables han salido a reaccionar a lo señalado por el mandatario en la instancia.

Uno de los anuncios que causó reacción de manera transversal fue la de la urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario en Chile.

En esa línea, el precandidato de Chile Vamos Sebastián Sichel (IND) indicó que "no hay familias incorrectas o correctas, hay familias donde existe amor y donde el Estado debe brindar protección. Siempre lo he pensado y lo he defendido, buena noticia la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario ".

Por su parte, el precandidato Gabriel Boric (CS) manifestó que "hay dos buenas noticias: Que dejará de frenar el matrimonio igualitario y le pondrá urgencia, espero sin letra chica; (y) que esta fue, por fin, su última cuenta pública ".

Daniel Jadue (PC) cuestionó que el "Presidente Piñera no sale de su burbuja y anuncia lo que jamás cumplirá. Nunca vi una Cuenta Pública tan pobre y alejada de los dolores de la ciudadanía".

"Sin duda en la próxima estaremos contándole al país el avance de la inmobiliaria, farmacia y óptica popular", agregó.

El oficialista Ignacio Briones (Evópoli) también reaccionó a los planteamientos del mandatario, indicando que hay una "excelente noticia", pues "por fin avanzaremos en el matrimonio igualitario. No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase, en cuanto a sus derechos".

"Y no se trata solo de parejas, si no que de familias desprotegidas por el Estado: La adopción debe ser parte del proyecto ", agregó.

Al igual que Boric, el candidato Carlos Maldonado (PR) se refirió con críticas a lo señalado por el Presidente Sebastián Piñera en el Salón de Honor del Congreso Nacional, asegurando que "Piñera promete más de lo que cumple, como 'Tiempos Mejores', y combate a delincuencia".

"Cuenta pobre, propia de un gobierno que va de salida y derrotado. Aún así, valorable matrimonio igualitario , y 'ok' Ministerio de Seguridad. Sin letra chica serán buenos proyectos o fuegos artificiales", agregó.

Sin embargo, la que dedicó más comentarios a la Cuenta Pública 2021 fue la candidata Paula Narváez (PS), quien manifestó que "esta cuenta pública da cierre al peor gobierno desde el retorno a la democracia ".

"No hay agenda de género. El compromiso de matrimonio igualitario para que sea una realidad, su coalición debe dejar de detener su avance en el Congreso", añadió.

José Antonio Kast (Partido Repúblicano) también fue crítico de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera.

"A diferencia del actual Presidente, nosotros actuamos con convicción, consecuencia y transparencia siempre y no renunciaremos a nuestras ideas y convicciones, ni en la hora más incierta", apuntó.