El mensaje de Piñera a Daza: "Esperemos que se reintegre al equipo"

Durante la conmemoración del primer año del proceso de vacunación, el mandatario hizo un reconocimiento a las ex autoridades sanitarias, y destacó a la ex subsecretaria de Salud Pública.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la labor de las autoridades sanitarias en medio de la pandemia de Covid-19 que actualmente afecta al país.

En medio de una actividad para conmemorar el primer año del inicio del proceso de vacunación, el mandatario realizó un reconocimiento público al personal de salud del país y también a sus colaboradores más cercanos.

En este punto, el mandatario señaló que "hoy día quiero reconocer y agradecer el comprometido y permanente aporte del ministro de Salud, Enrique Paris, de los subsecretarios Dougnac y Valenzuela".

Además incluyó a las ex autoridades y tuvo una consideración especial: "También del ex ministro Mañalich, el ex subsecretario Zúñiga y en forma muy especial la ex subsecretaria Paula Daza que, esperamos, se reintegre al equipo de combate contra esta pandemia".

Cabe recordar que Daza, quien se encontraba hoy en la pauta presidencia, renunció a su cargo como subsecretaria de Salud Pública para integrarse al comando del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial.

En un principio, su participación en la elección presidencial acarreó una serie de cuestionamientos en materia de probidad. En un inicio, Daza pidió permiso sin goce de sueldo para integrarse al comando, pero después presentó su renuncia definitiva.

Puedes ver el momento a continuación: