Presidente de RN y apoyo de Ossandón a Orrego para gobernador: "Tendrá que hacerse responsable"

El senador y líder de Renovación Nacional lamentó los dichos del también senador de su partido y dijo que “incumplió” con el compromiso como militante de RN.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens salió a lamentar y criticar los dichos del senador de su partido Manuel José Ossandón, quien aseguró, este viernes, que en las elecciones para gobernador regional por la región Metropolitana votaría por el candidato de la Democracia Cristiana (DC), Claudio Orrego.

"Lo del senador Ossandón nos parece un paso en falso. Uno pertenece a un partido político o a una coalición de forma voluntaria, porque está dispuesto a seguir un proyecto colectivo y a no hacer lo que se le ocurre en la mañana mirándose al espejo", dijo Prohens.

"Él tendrá que hacerse responsable de su comportamiento, sin ningún privilegio, tal como cualquier otro militante que incumple con los compromisos de su partido, porque la ley pareja no es dura", añadió, haciendo referencia a una posible citación al tribunal del partido.

Todos los partido de Chile Vamos, tanto Evópoli, la UDI y RN, han entregado su apoyo a la candidata de Evópoli Catalina Parot que fue escogida por sobre el UDI Cristián Labbé para ser la carta de la coalición de derecha en la región Metropolitana.

"Nosotros, en RN, estamos convencidos de que la mejor opción para la región Metropolitana es Catalina Parot, porque tiene las capacidades, el conocimiento y la fuerza necesaria para mejorarle la calidad de vida a los habitantes de la región. Y también estamos convencidos de que vamos a ganar", explicó Prohens.

En conversación con Radio Pirque, el senador Ossandón dio sus preferencias de candidatos para los comicios de este 15 y 16 de mayo, revelando sorpresivamente que -para el cargo de Gobernador Regional- votará por el ex Intendente Metropolitano, Claudio Orrego.

"Me van a pegar (sic) si digo por quien voto (...) yo voy a votar por (Claudio) Orrego. No pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace", explicó.

Desde Evópoli salieron a defender a la candidata de su partido y el presidente de la coalición, Andrés Molina, también cuestionó la palabra de Ossandón ante Emol.

"Yo lo lamento y al mismo tiempo creo que es ejemplo de lo que también ha sucedido en muchas regiones y creo que llegó el momento en que las directivas de los partidos, los consejos generales de los partidos se preocupen que esto tenga costo para que aquellas personas", dijo Molina.

"No puede ser posible que esto no tenga costo, y esto es parte de la orgánica de los partidos, no puede ser gratis para una persona tener este tipo de actitudes. Esto no es solo Ossandón, acá lo hemos vivido en Temuco, en Padres Las Casas, esto no es algo aislado lamentablemente", agregó.