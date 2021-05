Ossandón desata conflicto en Chile Vamos por apoyo a Orrego: Parot dice que no ha podido contactarlo

La ex ministra de Bienes Nacionales compite contra Orrego y otros 6 candidatos para elegir por primera vez el cargo de gobernador regional metropolitano.

Una nueva polémica se desató al interior de Chile Vamos, a menos de 24 horas de las elecciones, luego que el senador Manuel José Ossandón asegurara que votará por Claudio Orrego en desmedro de la candidata Catalina Parot, quien declaró a T13 que ha intentado contactarlo sin éxito.

Parot (Evópoli) compite contra Orrego (Democracia Cristiana) y junto a otros seis candidatos en las inéditas elecciones para definir al gobernador de la región Metropolitana.

"Yo no puedo mentir, creo que se acabó la lógica antigua de las votaciones. Me aburrí de eso y creo que también la gente está aburrida. Hay que votar por los mejores y para mí Claudio Orrego es el mejor candidato para ocupar el cargo de gobernador por Santiago", aseguró el senador.

"No lo tomo como algo personal"

Al respecto, Parot destacó en conversación con T13 que es la representante de Chile Vamos y ha tenido el apoyo de su sector durante toda la campaña. "Yo sigo confiando en que soy la representante y con la certeza que soy la representante de Chile Vamos y bueno, es la opinión del senador Ossandón", afirmó.

"No lo tomo como algo personal", aseguró la candidata. Consultada sobre si ha tomado contacto con Ossandón, Parot contó: "Lo he llamado varias veces y lamentablemente no he podido comunicarme con él. Solo desearle al senador Ossandón que esté bien de salud y... una vida en paz".

Por otro lado, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga acusó a Ossandón de no contribuir a la unidad de la coalición y recalcó que la ex ministra de Bienes Nacionales es la candidata de Chile Vamos.

"La candidata a gobernadora de la región Metropolitana de Chile Vamos es Catalina Parot, no hay discusión alguna. El senador Ossandón con sus palabras, lo único que hace es no contribuir a la unidad del sector", afirmó.